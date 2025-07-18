https://ria.ru/20250718/vsu-2030080304.html

Подразделения ГУР начали переводить в бригады БПЛА из-за серьезных потерь

Подразделения ГУР начали переводить в бригады БПЛА из-за серьезных потерь - РИА Новости, 18.07.2025

Подразделения ГУР начали переводить в бригады БПЛА из-за серьезных потерь

Неонацистов из батальона Главного управления разведки МО Украины "Сонечко", понесшего серьезные потери, переводят в бригады БПЛА, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T23:28:00+03:00

2025-07-18T23:28:00+03:00

2025-07-18T23:28:00+03:00

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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Неонацистов из батальона Главного управления разведки МО Украины "Сонечко", понесшего серьезные потери, переводят в бригады БПЛА, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Понесшие серьезные потери подразделения ГУР начали переводить в бригады БПЛА. В частности, речь идет о неонацистах из батальона "Сонечко", действовавших ранее под легендой пресловутого РДК*, и грузинских наемниках из "Кавказского легиона", - сказал собеседник агентства.По его словам, вероятно, ГУР таким образом избавляется от небоеспособных подразделений, хотя командование украинских сил беспилотных систем при этом рапортует о "доукомплектовании личным составом".* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, украина, россия, вооруженные силы украины