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Подразделения ГУР начали переводить в бригады БПЛА из-за серьезных потерь - РИА Новости, 18.07.2025
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23:28 18.07.2025
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Подразделения ГУР начали переводить в бригады БПЛА из-за серьезных потерь
Подразделения ГУР начали переводить в бригады БПЛА из-за серьезных потерь - РИА Новости, 18.07.2025
Подразделения ГУР начали переводить в бригады БПЛА из-за серьезных потерь
Неонацистов из батальона Главного управления разведки МО Украины "Сонечко", понесшего серьезные потери, переводят в бригады БПЛА, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T23:28:00+03:00
2025-07-18T23:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Неонацистов из батальона Главного управления разведки МО Украины "Сонечко", понесшего серьезные потери, переводят в бригады БПЛА, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. &quot;Понесшие серьезные потери подразделения ГУР начали переводить в бригады БПЛА. В частности, речь идет о неонацистах из батальона &quot;Сонечко&quot;, действовавших ранее под легендой пресловутого РДК*, и грузинских наемниках из &quot;Кавказского легиона&quot;, - сказал собеседник агентства.По его словам, вероятно, ГУР таким образом избавляется от небоеспособных подразделений, хотя командование украинских сил беспилотных систем при этом рапортует о "доукомплектовании личным составом".* Запрещенная в России террористическая организация
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безопасность, украина, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
Подразделения ГУР начали переводить в бригады БПЛА из-за серьезных потерь

Боевиков батальона ГУР Украины "Сонечко" из-за потерь переводят в бригады БПЛА

© Фото : ГУР Минобороны УкраиныВоеннослужащие ГУР Минобороны Украины
Военнослужащие ГУР Минобороны Украины - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© Фото : ГУР Минобороны Украины
Военнослужащие ГУР Минобороны Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Неонацистов из батальона Главного управления разведки МО Украины "Сонечко", понесшего серьезные потери, переводят в бригады БПЛА, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«

"Понесшие серьезные потери подразделения ГУР начали переводить в бригады БПЛА. В частности, речь идет о неонацистах из батальона "Сонечко", действовавших ранее под легендой пресловутого РДК*, и грузинских наемниках из "Кавказского легиона", - сказал собеседник агентства.

По его словам, вероятно, ГУР таким образом избавляется от небоеспособных подразделений, хотя командование украинских сил беспилотных систем при этом рапортует о "доукомплектовании личным составом".
* Запрещенная в России террористическая организация
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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