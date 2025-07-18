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Подразделения ГУР начали переводить в бригады БПЛА из-за серьезных потерь
Подразделения ГУР начали переводить в бригады БПЛА из-за серьезных потерь - РИА Новости, 18.07.2025
Подразделения ГУР начали переводить в бригады БПЛА из-за серьезных потерь
Неонацистов из батальона Главного управления разведки МО Украины "Сонечко", понесшего серьезные потери, переводят в бригады БПЛА, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T23:28:00+03:00
2025-07-18T23:28:00+03:00
2025-07-18T23:28:00+03:00
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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Неонацистов из батальона Главного управления разведки МО Украины "Сонечко", понесшего серьезные потери, переводят в бригады БПЛА, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Понесшие серьезные потери подразделения ГУР начали переводить в бригады БПЛА. В частности, речь идет о неонацистах из батальона "Сонечко", действовавших ранее под легендой пресловутого РДК*, и грузинских наемниках из "Кавказского легиона", - сказал собеседник агентства.По его словам, вероятно, ГУР таким образом избавляется от небоеспособных подразделений, хотя командование украинских сил беспилотных систем при этом рапортует о "доукомплектовании личным составом".* Запрещенная в России террористическая организация
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
Подразделения ГУР начали переводить в бригады БПЛА из-за серьезных потерь
Боевиков батальона ГУР Украины "Сонечко" из-за потерь переводят в бригады БПЛА