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ВСУ пытались создать видимость контроля над Кондратовкой с помощью флага - РИА Новости, 18.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:35 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/vsu-2030074172.html
ВСУ пытались создать видимость контроля над Кондратовкой с помощью флага
ВСУ пытались создать видимость контроля над Кондратовкой с помощью флага - РИА Новости, 18.07.2025
ВСУ пытались создать видимость контроля над Кондратовкой с помощью флага
ВСУ, пытаясь по требованию Владимира Зеленского безуспешно восстановить контроль над Кондратовкой в Сумской области, пытались создать видимость выполнения... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T22:35:00+03:00
2025-07-18T22:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сумская область
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. ВСУ, пытаясь по требованию Владимира Зеленского безуспешно восстановить контроль над Кондратовкой в Сумской области, пытались создать видимость выполнения приказа, установив в селе флаг, который вскоре был уничтожен российскими войскам, заявили РИА Новости в силовых структурах. Ранее собеседник агентства в силовых структурах заявил РИА Новости, что ВСУ понесли большие потери в неудачных попытках вернуть Кондратовку в Сумской области после требования Зеленского восстановить там контроль. По его словам, командование ВСУ, пытаясь создать видимость выполнения приказа, распорядилось установить в селе флаг, символизирующий якобы контроль над Кондратовкой. "Уже вскоре флаг был уничтожен российскими войсками, что сорвало попытку украинской стороны добиться даже "медийной победы", - добавил он. Ранее в июле старший матрос, командир группы отряда "Шторм" 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты с позывным "Пятнашка" рассказал РИА Новости, что во время штурма украинских позиций в лесополосе возле села Кондратовка был уничтожен подполковник ВСУ.
https://ria.ru/20250718/vsu-2030072027.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, сумская область, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
ВСУ пытались создать видимость контроля над Кондратовкой с помощью флага

ВСУ с помощью флага в Кондратовке пытались создать видимость исполнения приказа

CC BY 2.0 / U.S. Army/Pfc. zachery perkins / Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
CC BY 2.0 / U.S. Army/Pfc. zachery perkins /
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. ВСУ, пытаясь по требованию Владимира Зеленского безуспешно восстановить контроль над Кондратовкой в Сумской области, пытались создать видимость выполнения приказа, установив в селе флаг, который вскоре был уничтожен российскими войскам, заявили РИА Новости в силовых структурах.
Ранее собеседник агентства в силовых структурах заявил РИА Новости, что ВСУ понесли большие потери в неудачных попытках вернуть Кондратовку в Сумской области после требования Зеленского восстановить там контроль.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
ВСУ понесли большие потери при попытке вернуть Кондратовку
Вчера, 21:57
По его словам, командование ВСУ, пытаясь создать видимость выполнения приказа, распорядилось установить в селе флаг, символизирующий якобы контроль над Кондратовкой.
«
"Уже вскоре флаг был уничтожен российскими войсками, что сорвало попытку украинской стороны добиться даже "медийной победы", - добавил он.
Ранее в июле старший матрос, командир группы отряда "Шторм" 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты с позывным "Пятнашка" рассказал РИА Новости, что во время штурма украинских позиций в лесополосе возле села Кондратовка был уничтожен подполковник ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСумская областьВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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