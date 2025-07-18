Пленный боевик ВСУ рассказал о разрушениях храмов УПЦ
Пленный боевик ВСУ рассказал о преследовании священников УПЦ
© Перший КозацькийСторонники ПЦУ пытаются захватить храм УПЦ в Хмельницкой области
© Перший Козацький
Сторонники ПЦУ пытаются захватить храм УПЦ в Хмельницкой области. Архивное фото
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КУРСК, 18 июл - РИА Новости. Люди, связанные с СБУ, разрушают православные храмы на Украине и преследует верующих, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий ВСУ из Львова Петр Климишевский.
"Православные церкви разбираются, буквально, даже не разбираются, наверное, просто разрушаются: их ломают, преследуют самих священников, православных. Люди это, связанные с СБУ", - сказал агентству пленный.
Климишевский подчеркнул, что данные действия относятся именно к храмам УПЦ Московского патриархата.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах страны приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против ее духовенства, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства судами государства вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.
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