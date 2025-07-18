https://ria.ru/20250718/vsu-2030072027.html

ВСУ понесли большие потери при попытке вернуть Кондратовку

ВСУ понесли большие потери при попытке вернуть Кондратовку - РИА Новости, 18.07.2025

ВСУ понесли большие потери при попытке вернуть Кондратовку

Украинские войска понесли большие потери в неудачных попытках вернуть Кондратовку в Сумской области, заявили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T21:57:00+03:00

2025-07-18T21:57:00+03:00

2025-07-18T22:47:00+03:00

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сумская область

владимир зеленский

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Украинские войска понесли большие потери в неудачных попытках вернуть Кондратовку в Сумской области, заявили РИА Новости в силовых структурах. "На фоне снижения поддержки Запада и требований Зеленского восстановить контроль над утраченными позициями ВСУ предприняли несколько штурмов села Кондратовка в Сумской области. Однако, потеряв десятки штурмовых групп, украинская армия так и не смогла закрепиться в населенном пункте", — рассказал собеседник агентства.ВСУ пытались создать видимость выполнения приказа, установив в селе флаг. Его вскоре уничтожили российские войска. В июле старший матрос, командир группы отряда "Шторм" 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты с позывным Пятнашка рассказал РИА Новости, что во время штурма украинских позиций в лесополосе возле села Кондратовка уничтожили подполковника ВСУ.Зона безопасности в Сумской областиПрезидент Владимир Путин раскрыл детали ее создания на пленарной сессии ПМЭФ:

https://ria.ru/20250718/mir-2029857050.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

в мире, сумская область, владимир зеленский, вооруженные силы украины