ВСУ понесли большие потери при попытке вернуть Кондратовку
ВСУ понесли большие потери в боях за Кондратовку, выполняя приказ Зеленского
© Getty Images / Nikoletta StoyanovaУкраинские военные
© Getty Images / Nikoletta Stoyanova
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Украинские войска понесли большие потери в неудачных попытках вернуть Кондратовку в Сумской области, заявили РИА Новости в силовых структурах.
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"На фоне снижения поддержки Запада и требований Зеленского восстановить контроль над утраченными позициями ВСУ предприняли несколько штурмов села Кондратовка в Сумской области. Однако, потеряв десятки штурмовых групп, украинская армия так и не смогла закрепиться в населенном пункте", — рассказал собеседник агентства.
ВСУ пытались создать видимость выполнения приказа, установив в селе флаг. Его вскоре уничтожили российские войска.
В июле старший матрос, командир группы отряда "Шторм" 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты с позывным Пятнашка рассказал РИА Новости, что во время штурма украинских позиций в лесополосе возле села Кондратовка уничтожили подполковника ВСУ.
Зона безопасности в Сумской области
Президент Владимир Путин раскрыл детали ее создания на пленарной сессии ПМЭФ:
- Украина сама создала себе проблемы нападением на Курскую область, увеличив линию фронта на две тысячи километров;
- результатом этих безграмотных и ничем не обоснованных шагов стало создание российскими войсками зоны безопасности;
- ее глубина в Сумской области — от восьми до 12 километров;
- у России нет задачи взять Сумы, но нельзя исключать такую возможность;
- действия армии в этом регионе продиктованы логикой развития конфликта;
- Москва не добивается капитуляции Украины, но настаивает на признании реалий, которые сложились на земле.
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