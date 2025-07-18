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ВСУ понесли большие потери при попытке вернуть Кондратовку - РИА Новости, 18.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:57 18.07.2025 (обновлено: 22:47 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/vsu-2030072027.html
ВСУ понесли большие потери при попытке вернуть Кондратовку
ВСУ понесли большие потери при попытке вернуть Кондратовку - РИА Новости, 18.07.2025
ВСУ понесли большие потери при попытке вернуть Кондратовку
Украинские войска понесли большие потери в неудачных попытках вернуть Кондратовку в Сумской области, заявили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T21:57:00+03:00
2025-07-18T22:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сумская область
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Украинские войска понесли большие потери в неудачных попытках вернуть Кондратовку в Сумской области, заявили РИА Новости в силовых структурах. &quot;На фоне снижения поддержки Запада и требований Зеленского восстановить контроль над утраченными позициями ВСУ предприняли несколько штурмов села Кондратовка в Сумской области. Однако, потеряв десятки штурмовых групп, украинская армия так и не смогла закрепиться в населенном пункте&quot;, — рассказал собеседник агентства.ВСУ пытались создать видимость выполнения приказа, установив в селе флаг. Его вскоре уничтожили российские войска. В июле старший матрос, командир группы отряда "Шторм" 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты с позывным Пятнашка рассказал РИА Новости, что во время штурма украинских позиций в лесополосе возле села Кондратовка уничтожили подполковника ВСУ.Зона безопасности в Сумской областиПрезидент Владимир Путин раскрыл детали ее создания на пленарной сессии ПМЭФ:
https://ria.ru/20250718/mir-2029857050.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сумская область
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в мире, сумская область, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
ВСУ понесли большие потери при попытке вернуть Кондратовку

ВСУ понесли большие потери в боях за Кондратовку, выполняя приказ Зеленского

© Getty Images / Nikoletta StoyanovaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© Getty Images / Nikoletta Stoyanova
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Украинские войска понесли большие потери в неудачных попытках вернуть Кондратовку в Сумской области, заявили РИА Новости в силовых структурах.
«

"На фоне снижения поддержки Запада и требований Зеленского восстановить контроль над утраченными позициями ВСУ предприняли несколько штурмов села Кондратовка в Сумской области. Однако, потеряв десятки штурмовых групп, украинская армия так и не смогла закрепиться в населенном пункте", — рассказал собеседник агентства.

ВСУ пытались создать видимость выполнения приказа, установив в селе флаг. Его вскоре уничтожили российские войска.
В июле старший матрос, командир группы отряда "Шторм" 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты с позывным Пятнашка рассказал РИА Новости, что во время штурма украинских позиций в лесополосе возле села Кондратовка уничтожили подполковника ВСУ.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Мир, к которому стремится Зеленский, страшнее конфликта, считают на Украине
Вчера, 09:44

Зона безопасности в Сумской области

Президент Владимир Путин раскрыл детали ее создания на пленарной сессии ПМЭФ:
  • Украина сама создала себе проблемы нападением на Курскую область, увеличив линию фронта на две тысячи километров;
  • результатом этих безграмотных и ничем не обоснованных шагов стало создание российскими войсками зоны безопасности;
  • ее глубина в Сумской области — от восьми до 12 километров;
  • у России нет задачи взять Сумы, но нельзя исключать такую возможность;
  • действия армии в этом регионе продиктованы логикой развития конфликта;
  • Москва не добивается капитуляции Украины, но настаивает на признании реалий, которые сложились на земле.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСумская областьВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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