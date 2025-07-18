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В Белгородской области два человека пострадали при атаке дрона ВСУ - РИА Новости, 18.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:04 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/vsu-2030068074.html
В Белгородской области два человека пострадали при атаке дрона ВСУ
В Белгородской области два человека пострадали при атаке дрона ВСУ - РИА Новости, 18.07.2025
В Белгородской области два человека пострадали при атаке дрона ВСУ
Два мирных жителя пострадали в результате атаки дрона ВСУ на легковой автомобиль в Краснояружском районе Белгородской области, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T21:04:00+03:00
2025-07-18T21:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 18 июл - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате атаки дрона ВСУ на легковой автомобиль в Краснояружском районе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "В селе Репяховка Краснояружского района легковой автомобиль подвергся атаке дрона. Двух мужчин с ранениями ног попутным транспортом доставили в Краснояружскую ЦРБ. В настоящее время медики оказывают им всю необходимую медицинскую помощь", - написал Гладков в своем Telegram-канале. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с регионом составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20250718/raschet-2029995089.html
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области два человека пострадали при атаке дрона ВСУ

Гладков: в Белгородской области два мирных жителя пострадали при атаке дрона ВСУ

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
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БЕЛГОРОД, 18 июл - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате атаки дрона ВСУ на легковой автомобиль в Краснояружском районе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В селе Репяховка Краснояружского района легковой автомобиль подвергся атаке дрона. Двух мужчин с ранениями ног попутным транспортом доставили в Краснояружскую ЦРБ. В настоящее время медики оказывают им всю необходимую медицинскую помощь", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с регионом составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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