https://ria.ru/20250718/vsu-2030068074.html

В Белгородской области два человека пострадали при атаке дрона ВСУ

В Белгородской области два человека пострадали при атаке дрона ВСУ - РИА Новости, 18.07.2025

В Белгородской области два человека пострадали при атаке дрона ВСУ

Два мирных жителя пострадали в результате атаки дрона ВСУ на легковой автомобиль в Краснояружском районе Белгородской области, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T21:04:00+03:00

2025-07-18T21:04:00+03:00

2025-07-18T21:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 18 июл - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали в результате атаки дрона ВСУ на легковой автомобиль в Краснояружском районе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "В селе Репяховка Краснояружского района легковой автомобиль подвергся атаке дрона. Двух мужчин с ранениями ног попутным транспортом доставили в Краснояружскую ЦРБ. В настоящее время медики оказывают им всю необходимую медицинскую помощь", - написал Гладков в своем Telegram-канале. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с регионом составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20250718/raschet-2029995089.html

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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины