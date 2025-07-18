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ВСУ за неделю потеряли более 420 боевиков в зоне действий "Днепра"
ВСУ за неделю потеряли более 420 боевиков в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 18.07.2025
ВСУ за неделю потеряли более 420 боевиков в зоне действий "Днепра"
Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за неделю более 420 военных Украины, 52 станции радиоэлектронной борьбы, 24 склада боеприпасов,... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T12:10:00+03:00
2025-07-18T12:10:00+03:00
2025-07-18T12:11:00+03:00
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за неделю более 420 военных Украины, 52 станции радиоэлектронной борьбы, 24 склада боеприпасов, материальных средств и горючего, освободили Каменское в Запорожье, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" освобожден населенный пункт Каменское Запорожской области. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны. ВСУ потеряли более 420 военнослужащих и 62 автомобиля. Уничтожены 52 станции радиоэлектронной борьбы, 24 склада боеприпасов, материальных средств и горючего", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Запорожская область, Вооруженные силы Украины
ВСУ за неделю потеряли более 420 боевиков в зоне действий "Днепра"
МО РФ: ВСУ за неделю потеряли более 420 военных в зоне действий "Днепра"