Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за неделю потеряли более 420 боевиков в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 18.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:10 18.07.2025 (обновлено: 12:11 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/vsu-2029903048.html
ВСУ за неделю потеряли более 420 боевиков в зоне действий "Днепра"
ВСУ за неделю потеряли более 420 боевиков в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 18.07.2025
ВСУ за неделю потеряли более 420 боевиков в зоне действий "Днепра"
Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за неделю более 420 военных Украины, 52 станции радиоэлектронной борьбы, 24 склада боеприпасов,... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T12:10:00+03:00
2025-07-18T12:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
запорожская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004970290_0:60:2952:1721_1920x0_80_0_0_61116b89e70dd02eef93c278cb9117e6.jpg
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за неделю более 420 военных Украины, 52 станции радиоэлектронной борьбы, 24 склада боеприпасов, материальных средств и горючего, освободили Каменское в Запорожье, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" освобожден населенный пункт Каменское Запорожской области. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны. ВСУ потеряли более 420 военнослужащих и 62 автомобиля. Уничтожены 52 станции радиоэлектронной борьбы, 24 склада боеприпасов, материальных средств и горючего", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20250718/punkt-2029858611.html
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004970290_73:0:2804:2048_1920x0_80_0_0_635a7f2d1901039bc029d0c79e3570a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Запорожская область, Вооруженные силы Украины
ВСУ за неделю потеряли более 420 боевиков в зоне действий "Днепра"

МО РФ: ВСУ за неделю потеряли более 420 военных в зоне действий "Днепра"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за неделю более 420 военных Украины, 52 станции радиоэлектронной борьбы, 24 склада боеприпасов, материальных средств и горючего, освободили Каменское в Запорожье, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Днепр" освобожден населенный пункт Каменское Запорожской области. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны. ВСУ потеряли более 420 военнослужащих и 62 автомобиля. Уничтожены 52 станции радиоэлектронной борьбы, 24 склада боеприпасов, материальных средств и горючего", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Уничтожение пункта временной дислокации ВСУ в ДНР авиабомбой ФАБ-1500 - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Российские военные уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в ДНР
Вчера, 09:53
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Запорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала