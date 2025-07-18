https://ria.ru/20250718/vsu-2029903048.html

ВСУ за неделю потеряли более 420 боевиков в зоне действий "Днепра"

ВСУ за неделю потеряли более 420 боевиков в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 18.07.2025

ВСУ за неделю потеряли более 420 боевиков в зоне действий "Днепра"

Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за неделю более 420 военных Украины, 52 станции радиоэлектронной борьбы, 24 склада боеприпасов,... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T12:10:00+03:00

2025-07-18T12:10:00+03:00

2025-07-18T12:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

запорожская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за неделю более 420 военных Украины, 52 станции радиоэлектронной борьбы, 24 склада боеприпасов, материальных средств и горючего, освободили Каменское в Запорожье, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" освобожден населенный пункт Каменское Запорожской области. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны. ВСУ потеряли более 420 военнослужащих и 62 автомобиля. Уничтожены 52 станции радиоэлектронной борьбы, 24 склада боеприпасов, материальных средств и горючего", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20250718/punkt-2029858611.html

запорожская область

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министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область, вооруженные силы украины