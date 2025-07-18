https://ria.ru/20250718/vsu-2029902028.html

ВСУ за неделю потеряли свыше 1180 боевиков в зоне действий "Севера"

ВСУ за неделю потеряли свыше 1180 боевиков в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 18.07.2025

ВСУ за неделю потеряли свыше 1180 боевиков в зоне действий "Севера"

Киев за неделю потерял свыше 1180 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу министерство обороны РФ. РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T12:07:00+03:00

2025-07-18T12:07:00+03:00

2025-07-18T12:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020848799_0:69:2870:1683_1920x0_80_0_0_48cc46d3f5e74d30f8615b2f85ef9859.jpg

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Киев за неделю потерял свыше 1180 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу министерство обороны РФ."В течение недели подразделения группировки войск "Север" освободили населенный пункт Дегтярное Харьковской области. Нанесено поражение подразделениям двух механизированных, десантно-штурмовой, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны", - говорится в сводке МО РФ.В Сумской области продолжалось продвижение в глубину обороны противника. По данным Минобороны РФ, поражены скопления живой силы и техники трех механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской бригад, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны."За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 1180 военнослужащих, 17 боевых бронированных машин и 47 автомобилей. Уничтожены 28 орудий полевой артиллерии, шесть складов боеприпасов и материальных средств", - отмечает Минобороны РФ.

https://ria.ru/20250718/udary-2029902278.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы украины