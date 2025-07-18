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ВСУ за неделю потеряли свыше 1180 боевиков в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 18.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:07 18.07.2025 (обновлено: 12:17 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/vsu-2029902028.html
ВСУ за неделю потеряли свыше 1180 боевиков в зоне действий "Севера"
ВСУ за неделю потеряли свыше 1180 боевиков в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 18.07.2025
ВСУ за неделю потеряли свыше 1180 боевиков в зоне действий "Севера"
Киев за неделю потерял свыше 1180 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу министерство обороны РФ. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T12:07:00+03:00
2025-07-18T12:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Киев за неделю потерял свыше 1180 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу министерство обороны РФ."В течение недели подразделения группировки войск "Север" освободили населенный пункт Дегтярное Харьковской области. Нанесено поражение подразделениям двух механизированных, десантно-штурмовой, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны", - говорится в сводке МО РФ.В Сумской области продолжалось продвижение в глубину обороны противника. По данным Минобороны РФ, поражены скопления живой силы и техники трех механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской бригад, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны."За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 1180 военнослужащих, 17 боевых бронированных машин и 47 автомобилей. Уничтожены 28 орудий полевой артиллерии, шесть складов боеприпасов и материальных средств", - отмечает Минобороны РФ.
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министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ за неделю потеряли свыше 1180 боевиков в зоне действий "Севера"

МО РФ: ВСУ за неделю потеряли свыше 1180 военных в зоне действий "Севера"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Киев за неделю потерял свыше 1180 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"В течение недели подразделения группировки войск "Север" освободили населенный пункт Дегтярное Харьковской области. Нанесено поражение подразделениям двух механизированных, десантно-штурмовой, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны", - говорится в сводке МО РФ.
В Сумской области продолжалось продвижение в глубину обороны противника. По данным Минобороны РФ, поражены скопления живой силы и техники трех механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской бригад, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны.
"За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 1180 военнослужащих, 17 боевых бронированных машин и 47 автомобилей. Уничтожены 28 орудий полевой артиллерии, шесть складов боеприпасов и материальных средств", - отмечает Минобороны РФ.
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