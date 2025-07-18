https://ria.ru/20250718/vsu-2029839731.html

Посольство Украины в Перу вербует наемников в 25-ю бригаду ВСУ

Посольство Украины в Перу вербует наемников в 25-ю бригаду ВСУ - РИА Новости, 18.07.2025

Посольство Украины в Перу вербует наемников в 25-ю бригаду ВСУ

Посольство Украины в Перу вербует наемников в 25-ю воздушно-десантную бригаду ВСУ, воюющую в ДНР и Днепропетровской области, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T06:03:00+03:00

2025-07-18T06:03:00+03:00

2025-07-18T08:55:00+03:00

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Посольство Украины в Перу вербует наемников в 25-ю воздушно-десантную бригаду ВСУ, воюющую в ДНР и Днепропетровской области, выяснило РИА Новости. На сайте дипмиссии опубликована ссылка на портал, который приглашает мужчин с опытом военной службы присоединиться к 25-й бригаде в качестве пехотинцев и операторов дронов."Высокий уровень физической подготовки и мотивации. Военный опыт и опыт работы с беспилотниками", — указано в требованиях к кандидатам.В вакансии отмечается, что набор ведется в срочном порядке. Накануне посол России в Боготе Николай Тавдумадзе рассказал РИА Новости, что колумбийские наемники едут в Европу группами от 50 человек для вступления в ВСУ. По его словам, украинские спецслужбы ведут активную работу по вербовке граждан с боевым опытом из этой латиноамериканской страны.Как заявлял посол Колумбии в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра, у Боготы нет точных данных о числе колумбийцев, участвующих в боях на Украине.Минобороны России не раз отмечало, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что ВСУ плохо координируют их действия, а шансы выжить невелики, поскольку интенсивность этого конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.

https://ria.ru/20250715/spetsoperatsiya-2029143715.html

https://ria.ru/20250718/prezident-2029836329.html

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в мире, колумбия, украина, россия, николай тавдумадзе (посол рф в боготе ), вооруженные силы украины