https://ria.ru/20250718/vsu-2029839731.html
Посольство Украины в Перу вербует наемников в 25-ю бригаду ВСУ
Посольство Украины в Перу вербует наемников в 25-ю бригаду ВСУ - РИА Новости, 18.07.2025
Посольство Украины в Перу вербует наемников в 25-ю бригаду ВСУ
Посольство Украины в Перу вербует наемников в 25-ю воздушно-десантную бригаду ВСУ, воюющую в ДНР и Днепропетровской области, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T06:03:00+03:00
2025-07-18T06:03:00+03:00
2025-07-18T08:55:00+03:00
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Посольство Украины в Перу вербует наемников в 25-ю воздушно-десантную бригаду ВСУ, воюющую в ДНР и Днепропетровской области, выяснило РИА Новости. На сайте дипмиссии опубликована ссылка на портал, который приглашает мужчин с опытом военной службы присоединиться к 25-й бригаде в качестве пехотинцев и операторов дронов."Высокий уровень физической подготовки и мотивации. Военный опыт и опыт работы с беспилотниками", — указано в требованиях к кандидатам.В вакансии отмечается, что набор ведется в срочном порядке. Накануне посол России в Боготе Николай Тавдумадзе рассказал РИА Новости, что колумбийские наемники едут в Европу группами от 50 человек для вступления в ВСУ. По его словам, украинские спецслужбы ведут активную работу по вербовке граждан с боевым опытом из этой латиноамериканской страны.Как заявлял посол Колумбии в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра, у Боготы нет точных данных о числе колумбийцев, участвующих в боях на Украине.Минобороны России не раз отмечало, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что ВСУ плохо координируют их действия, а шансы выжить невелики, поскольку интенсивность этого конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
https://ria.ru/20250715/spetsoperatsiya-2029143715.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, колумбия, украина, россия, николай тавдумадзе (посол рф в боготе ), вооруженные силы украины
В мире, Колумбия, Украина, Россия, Николай Тавдумадзе (посол РФ в Боготе ), Вооруженные силы Украины
Посольство Украины в Перу вербует наемников в 25-ю бригаду ВСУ
Посольство Украины в Перу вербует наемников с опытом службы в 25-ю бригаду ВСУ
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Посольство Украины в Перу вербует наемников в 25-ю воздушно-десантную бригаду ВСУ, воюющую в ДНР и Днепропетровской области, выяснило РИА Новости.
На сайте дипмиссии опубликована ссылка на портал, который приглашает мужчин с опытом военной службы присоединиться к 25-й бригаде в качестве пехотинцев и операторов дронов.
"Высокий уровень физической подготовки и мотивации. Военный опыт и опыт работы с беспилотниками", — указано в требованиях к кандидатам.
В вакансии отмечается, что набор ведется в срочном порядке.
Посольство в Перу также выполняет функции представительства Украины в Эквадоре и Колумбии.
Накануне посол России в Боготе Николай Тавдумадзе рассказал РИА Новости, что колумбийские наемники едут в Европу группами от 50 человек для вступления в ВСУ. По его словам, украинские спецслужбы ведут активную работу по вербовке граждан с боевым опытом из этой латиноамериканской страны.
Как заявлял посол Колумбии в Москве
Эктор Исидро Аренас Нейра, у Боготы нет точных данных о числе колумбийцев, участвующих в боях на Украине.
Минобороны России не раз отмечало, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что ВСУ плохо координируют их действия, а шансы выжить невелики, поскольку интенсивность этого конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.