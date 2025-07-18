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Посольство Украины в Перу вербует наемников в 25-ю бригаду ВСУ - РИА Новости, 18.07.2025
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06:03 18.07.2025 (обновлено: 08:55 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/vsu-2029839731.html
Посольство Украины в Перу вербует наемников в 25-ю бригаду ВСУ
Посольство Украины в Перу вербует наемников в 25-ю бригаду ВСУ - РИА Новости, 18.07.2025
Посольство Украины в Перу вербует наемников в 25-ю бригаду ВСУ
Посольство Украины в Перу вербует наемников в 25-ю воздушно-десантную бригаду ВСУ, воюющую в ДНР и Днепропетровской области, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T06:03:00+03:00
2025-07-18T08:55:00+03:00
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колумбия
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николай тавдумадзе (посол рф в боготе )
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Посольство Украины в Перу вербует наемников в 25-ю воздушно-десантную бригаду ВСУ, воюющую в ДНР и Днепропетровской области, выяснило РИА Новости. На сайте дипмиссии опубликована ссылка на портал, который приглашает мужчин с опытом военной службы присоединиться к 25-й бригаде в качестве пехотинцев и операторов дронов."Высокий уровень физической подготовки и мотивации. Военный опыт и опыт работы с беспилотниками", — указано в требованиях к кандидатам.В вакансии отмечается, что набор ведется в срочном порядке. Накануне посол России в Боготе Николай Тавдумадзе рассказал РИА Новости, что колумбийские наемники едут в Европу группами от 50 человек для вступления в ВСУ. По его словам, украинские спецслужбы ведут активную работу по вербовке граждан с боевым опытом из этой латиноамериканской страны.Как заявлял посол Колумбии в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра, у Боготы нет точных данных о числе колумбийцев, участвующих в боях на Украине.Минобороны России не раз отмечало, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что ВСУ плохо координируют их действия, а шансы выжить невелики, поскольку интенсивность этого конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
https://ria.ru/20250715/spetsoperatsiya-2029143715.html
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в мире, колумбия, украина, россия, николай тавдумадзе (посол рф в боготе ), вооруженные силы украины
В мире, Колумбия, Украина, Россия, Николай Тавдумадзе (посол РФ в Боготе ), Вооруженные силы Украины
Посольство Украины в Перу вербует наемников в 25-ю бригаду ВСУ

Посольство Украины в Перу вербует наемников с опытом службы в 25-ю бригаду ВСУ

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Посольство Украины в Перу вербует наемников в 25-ю воздушно-десантную бригаду ВСУ, воюющую в ДНР и Днепропетровской области, выяснило РИА Новости.
На сайте дипмиссии опубликована ссылка на портал, который приглашает мужчин с опытом военной службы присоединиться к 25-й бригаде в качестве пехотинцев и операторов дронов.
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"Высокий уровень физической подготовки и мотивации. Военный опыт и опыт работы с беспилотниками", — указано в требованиях к кандидатам.
В вакансии отмечается, что набор ведется в срочном порядке.

Посольство в Перу также выполняет функции представительства Украины в Эквадоре и Колумбии.

Накануне посол России в Боготе Николай Тавдумадзе рассказал РИА Новости, что колумбийские наемники едут в Европу группами от 50 человек для вступления в ВСУ. По его словам, украинские спецслужбы ведут активную работу по вербовке граждан с боевым опытом из этой латиноамериканской страны.
Как заявлял посол Колумбии в Москве Эктор Исидро Аренас Нейра, у Боготы нет точных данных о числе колумбийцев, участвующих в боях на Украине.
Минобороны России не раз отмечало, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что ВСУ плохо координируют их действия, а шансы выжить невелики, поскольку интенсивность этого конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
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В миреКолумбияУкраинаРоссияНиколай Тавдумадзе (посол РФ в Боготе )Вооруженные силы Украины
 
 
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