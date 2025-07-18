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Источник: ВСУ атаковали дроном полицию, не поделив бесплатные хот-доги - РИА Новости, 18.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:03 18.07.2025 (обновлено: 11:56 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/vsu-2029834595.html
Источник: ВСУ атаковали дроном полицию, не поделив бесплатные хот-доги
Источник: ВСУ атаковали дроном полицию, не поделив бесплатные хот-доги - РИА Новости, 18.07.2025
Источник: ВСУ атаковали дроном полицию, не поделив бесплатные хот-доги
Военнослужащие 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ атаковали FPV-дроном полицейских, которые направлялись к ним из-за конфликта на АЗС в Харьковской... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T04:03:00+03:00
2025-07-18T11:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 июля — РИА Новости. Военнослужащие 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ атаковали FPV-дроном полицейских, которые направлялись к ним из-за конфликта на АЗС в Харьковской области, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах. "Боевики 22-й бригады атаковали машину полицейских, ехавших к ним на разборку из-за возникшего спора из-за бесплатных хот-догов на заправке", — сказал собеседник агентства. По его словам, ранее один из военных записал видеообращение, в котором сообщил, что украинские правоохранители массово забирают предназначенные для ВСУ бесплатные хот-доги на одной из АЗС в Харьковской области, из-за чего бойцам ничего не достается. "Полицейские попытались задержать этого боевика, но он скрылся на передовой. После чего группа полицейских отправилась за ним, однако военные, поддержавшие сослуживца, атаковали их машину дроном", — добавил собеседник агентства. В результате инцидента полицейские чудом остались живы и были вынуждены отказаться от первоначального замысла.
https://ria.ru/20250717/ttsk-2029601695.html
https://ria.ru/20250716/vsu-2029366646.html
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харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
Источник: ВСУ атаковали дроном полицию, не поделив бесплатные хот-доги

ВСУ атаковали дроном полицию из-за бесплатных хот-догов в Харьковской области

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба-яга"
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника Баба-яга - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба-яга". Архивное фото
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МОСКВА, 18 июля — РИА Новости. Военнослужащие 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ атаковали FPV-дроном полицейских, которые направлялись к ним из-за конфликта на АЗС в Харьковской области, рассказал РИА Новости источник в силовых структурах.
"Боевики 22-й бригады атаковали машину полицейских, ехавших к ним на разборку из-за возникшего спора из-за бесплатных хот-догов на заправке", — сказал собеседник агентства.
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По его словам, ранее один из военных записал видеообращение, в котором сообщил, что украинские правоохранители массово забирают предназначенные для ВСУ бесплатные хот-доги на одной из АЗС в Харьковской области, из-за чего бойцам ничего не достается.
"Полицейские попытались задержать этого боевика, но он скрылся на передовой. После чего группа полицейских отправилась за ним, однако военные, поддержавшие сослуживца, атаковали их машину дроном", — добавил собеседник агентства.
В результате инцидента полицейские чудом остались живы и были вынуждены отказаться от первоначального замысла.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
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