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Путин встретится с губернатором Владимирской области, заявил Песков
Путин встретится с губернатором Владимирской области, заявил Песков - РИА Новости, 18.07.2025
Путин встретится с губернатором Владимирской области, заявил Песков
Президент России Владимир Путин в пятницу встретится с губернатором Владимирской области Александром Авдеевым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T12:49:00+03:00
2025-07-18T12:49:00+03:00
2025-07-18T12:55:00+03:00
политика
владимирская область
россия
александр авдеев (дипломат)
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу встретится с губернатором Владимирской области Александром Авдеевым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Будет сегодня из открытого, будет на докладе у президента губернатор Владимирской области Александр Авдеев", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250715/putin-2029218405.html
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политика, владимирская область, россия, александр авдеев (дипломат), дмитрий песков, владимир путин
Политика, Владимирская область, Россия, Александр Авдеев (дипломат), Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин встретится с губернатором Владимирской области, заявил Песков
Песков: Путин в пятницу встретится с губернатором Владимирской области Авдеевым