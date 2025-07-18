https://ria.ru/20250718/vstrecha-2029918388.html

Путин встретится с губернатором Владимирской области, заявил Песков

Путин встретится с губернатором Владимирской области, заявил Песков - РИА Новости, 18.07.2025

Путин встретится с губернатором Владимирской области, заявил Песков

Президент России Владимир Путин в пятницу встретится с губернатором Владимирской области Александром Авдеевым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T12:49:00+03:00

2025-07-18T12:49:00+03:00

2025-07-18T12:55:00+03:00

политика

владимирская область

россия

александр авдеев (дипломат)

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу встретится с губернатором Владимирской области Александром Авдеевым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Будет сегодня из открытого, будет на докладе у президента губернатор Владимирской области Александр Авдеев", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250715/putin-2029218405.html

владимирская область

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политика, владимирская область, россия, александр авдеев (дипломат), дмитрий песков, владимир путин