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Путин встретится с губернатором Владимирской области, заявил Песков - РИА Новости, 18.07.2025
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12:49 18.07.2025 (обновлено: 12:55 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/vstrecha-2029918388.html
Путин встретится с губернатором Владимирской области, заявил Песков
Путин встретится с губернатором Владимирской области, заявил Песков - РИА Новости, 18.07.2025
Путин встретится с губернатором Владимирской области, заявил Песков
Президент России Владимир Путин в пятницу встретится с губернатором Владимирской области Александром Авдеевым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T12:49:00+03:00
2025-07-18T12:55:00+03:00
политика
владимирская область
россия
александр авдеев (дипломат)
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу встретится с губернатором Владимирской области Александром Авдеевым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Будет сегодня из открытого, будет на докладе у президента губернатор Владимирской области Александр Авдеев", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250715/putin-2029218405.html
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политика, владимирская область, россия, александр авдеев (дипломат), дмитрий песков, владимир путин
Политика, Владимирская область, Россия, Александр Авдеев (дипломат), Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин встретится с губернатором Владимирской области, заявил Песков

Песков: Путин в пятницу встретится с губернатором Владимирской области Авдеевым

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу встретится с губернатором Владимирской области Александром Авдеевым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Будет сегодня из открытого, будет на докладе у президента губернатор Владимирской области Александр Авдеев", - сказал Песков журналистам.
Президент РФ Владимир Путин и глава Российской академии наук Геннадий Красников - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Путин встретится с президентом РАН
15 июля, 12:57
 
ПолитикаВладимирская областьРоссияАлександр Авдеев (дипломат)Дмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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