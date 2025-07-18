https://ria.ru/20250718/vrach-2029832744.html

Врач рассказал, какие продукты могут ускорить возрастные изменения сетчатки

Врач рассказал, какие продукты могут ускорить возрастные изменения сетчатки - РИА Новости, 18.07.2025

Врач рассказал, какие продукты могут ускорить возрастные изменения сетчатки

Белый хлеб и сладости являются продуктами с высоким гликемическим индексом, они богаты транжирами, усиливающими воспаление и ускоряющими возрастные изменения... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T03:06:00+03:00

2025-07-18T03:06:00+03:00

2025-07-18T10:10:00+03:00

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029861895_0:331:3053:2048_1920x0_80_0_0_db8adcd06de13bf912b14156431f38e6.jpg

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Белый хлеб и сладости являются продуктами с высоким гликемическим индексом, они богаты транжирами, усиливающими воспаление и ускоряющими возрастные изменения сетчатки глаза, сообщил РИА Новости врач-офтальмолог Красногорской больницы Алексей Казбан. "Белый хлеб, сладости, фастфуд, чипсы — это продукты с высоким гликемическим индексом, которые богаты трансжирами, усиливающими воспаление и ускоряющими возрастные изменения сетчатки", — рассказал Казбан. Чтобы сохранить остроту зрения, врач рекомендовал отказаться от курения, защищать глаза от ультрафиолета, сбалансированно питаться и после 45 лет проходить регулярные осмотры у офтальмолога. Кроме того, важно включать в рацион такие полезные продукты, как морковь, тыкву, орехи, темно-зеленые овощи и жирную рыбу, отметил собеседник.

https://ria.ru/20250714/varene-2028923287.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество