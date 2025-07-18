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Врач рассказал, какие продукты могут ускорить возрастные изменения сетчатки
Врач рассказал, какие продукты могут ускорить возрастные изменения сетчатки - РИА Новости, 18.07.2025
Врач рассказал, какие продукты могут ускорить возрастные изменения сетчатки
Белый хлеб и сладости являются продуктами с высоким гликемическим индексом, они богаты транжирами, усиливающими воспаление и ускоряющими возрастные изменения... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T03:06:00+03:00
2025-07-18T03:06:00+03:00
2025-07-18T10:10:00+03:00
общество
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Белый хлеб и сладости являются продуктами с высоким гликемическим индексом, они богаты транжирами, усиливающими воспаление и ускоряющими возрастные изменения сетчатки глаза, сообщил РИА Новости врач-офтальмолог Красногорской больницы Алексей Казбан. "Белый хлеб, сладости, фастфуд, чипсы — это продукты с высоким гликемическим индексом, которые богаты трансжирами, усиливающими воспаление и ускоряющими возрастные изменения сетчатки", — рассказал Казбан. Чтобы сохранить остроту зрения, врач рекомендовал отказаться от курения, защищать глаза от ультрафиолета, сбалансированно питаться и после 45 лет проходить регулярные осмотры у офтальмолога. Кроме того, важно включать в рацион такие полезные продукты, как морковь, тыкву, орехи, темно-зеленые овощи и жирную рыбу, отметил собеседник.
https://ria.ru/20250714/varene-2028923287.html
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общество
Врач рассказал, какие продукты могут ускорить возрастные изменения сетчатки
Врач Казбан: белый хлеб и сладости могут ускорять возрастные изменения сетчатки
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Белый хлеб и сладости являются продуктами с высоким гликемическим индексом, они богаты транжирами, усиливающими воспаление и ускоряющими возрастные изменения сетчатки глаза, сообщил РИА Новости врач-офтальмолог Красногорской больницы Алексей Казбан.
"Белый хлеб, сладости, фастфуд, чипсы — это продукты с высоким гликемическим индексом, которые богаты трансжирами, усиливающими воспаление и ускоряющими возрастные изменения сетчатки", — рассказал Казбан.
Чтобы сохранить остроту зрения, врач рекомендовал отказаться от курения, защищать глаза от ультрафиолета, сбалансированно питаться и после 45 лет проходить регулярные осмотры у офтальмолога. Кроме того, важно включать в рацион такие полезные продукты, как морковь, тыкву, орехи, темно-зеленые овощи и жирную рыбу, отметил собеседник.