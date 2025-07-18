https://ria.ru/20250718/voyska-2029959186.html
Израиль на 48 часов допустит сирийские войска в Сувейду
Израиль на 48 часов допустит сирийские войска в Сувейду - РИА Новости, 18.07.2025
Израиль на 48 часов допустит сирийские войска в Сувейду
Израиль разрешит ограниченный доступ сирийских сил безопасности в населенную друзами провинцию Сувейда на ближайшие 48 часов на фоне столкновений в этом районе, РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T14:39:00+03:00
2025-07-18T14:39:00+03:00
2025-07-18T14:39:00+03:00
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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 июл - РИА Новости. Израиль разрешит ограниченный доступ сирийских сил безопасности в населенную друзами провинцию Сувейда на ближайшие 48 часов на фоне столкновений в этом районе, сообщила в пятницу израильская радиостанция "Галей ЦАХАЛ" со ссылкой на осведомленный политический источник. "В связи с продолжающейся нестабильностью на юго-западе Сирии, Израиль согласился разрешить ограниченный въезд силам внутренней безопасности в провинцию Сувейда на ближайшие 48 часов", - приводит радиостанция заявление источника. Ряд журналистов в Израиле обратили внимание, что подобное согласие противоречит официальной политике, объявленной премьером Биньямином Нетаньяху, о демилитаризации сирийской территории южнее Дамаска. Ранее Нетаньяху неоднократно заявлял, что Израиль не допустит появление сирийских вооруженных групп или военных в зоне между Дамаском и Голанскими высотами. В среду МВД Сирии объявило о достижении соглашения о прекращении огня между армией и вооруженными друзскими формированиями в провинции Сувейда. Однако на фоне межклановых конфликтов бедуинские племена объявили о всеобщей мобилизации против друзской общины, что привело к возобновлению боев на юге страны. В минувшее воскресенье стало известно о нападении вооруженных бедуинских формирований на ряд друзских поселений в провинции Сувейда, что вынудило правительственные войска вмешаться в конфликт. В результате эскалации на юге Сирии Израиль объявил о своей поддержке друзского населения. В среду израильские ВВС нанесли удары по генеральному штабу, президентскому дворцу в Дамаске и местам дислокации сирийской армии в провинции Сувейда с целью защиты друзской общины, чтобы положить конец, по утверждениям израильского правительства, "притеснению друзов". Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, заявил, что юг Сирии должен быть полностью демилитаризирован для обеспечения безопасности северных границ еврейского государства.
https://ria.ru/20250715/izrail-2029223356.html
https://ria.ru/20250717/izrail-2029741966.html
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в мире, сирия, дамаск (город), биньямин нетаньяху, израиль
В мире, Сирия, Дамаск (город), Биньямин Нетаньяху, Израиль
Израиль на 48 часов допустит сирийские войска в Сувейду
Израиль в целях безопасности на 48 часов допустит войска Сирии в Сувейду
ТЕЛЬ-АВИВ, 18 июл - РИА Новости. Израиль разрешит ограниченный доступ сирийских сил безопасности в населенную друзами провинцию Сувейда на ближайшие 48 часов на фоне столкновений в этом районе, сообщила в пятницу израильская радиостанция "Галей ЦАХАЛ" со ссылкой на осведомленный политический источник.
"В связи с продолжающейся нестабильностью на юго-западе Сирии
, Израиль
согласился разрешить ограниченный въезд силам внутренней безопасности в провинцию Сувейда на ближайшие 48 часов", - приводит радиостанция заявление источника.
Ряд журналистов в Израиле обратили внимание, что подобное согласие противоречит официальной политике, объявленной премьером Биньямином Нетаньяху
, о демилитаризации сирийской территории южнее Дамаска
. Ранее Нетаньяху неоднократно заявлял, что Израиль не допустит появление сирийских вооруженных групп или военных в зоне между Дамаском и Голанскими высотами
.
В среду МВД Сирии объявило о достижении соглашения о прекращении огня между армией и вооруженными друзскими формированиями в провинции Сувейда. Однако на фоне межклановых конфликтов бедуинские племена объявили о всеобщей мобилизации против друзской общины, что привело к возобновлению боев на юге страны.
В минувшее воскресенье стало известно о нападении вооруженных бедуинских формирований на ряд друзских поселений в провинции Сувейда, что вынудило правительственные войска вмешаться в конфликт. В результате эскалации на юге Сирии Израиль объявил о своей поддержке друзского населения.
В среду израильские ВВС нанесли удары по генеральному штабу, президентскому дворцу в Дамаске и местам дислокации сирийской армии в провинции Сувейда с целью защиты друзской общины, чтобы положить конец, по утверждениям израильского правительства, "притеснению друзов". Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, заявил, что юг Сирии должен быть полностью демилитаризирован для обеспечения безопасности северных границ еврейского государства.