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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за неделю
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за неделю - РИА Новости, 18.07.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за неделю
Подразделения "Востока" за неделю освободили четыре населенных пункта в зоне действия группировки, ВСУ потеряли свыше 1330 военнослужащих и два танка, сообщило... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T12:09:00+03:00
2025-07-18T12:09:00+03:00
2025-07-18T12:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
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безопасность
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Подразделения "Востока" за неделю освободили четыре населенных пункта в зоне действия группировки, ВСУ потеряли свыше 1330 военнослужащих и два танка, сообщило в пятницу Минобороны РФ."За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Карла Маркса, Воскресенка, Новохатское Донецкой Народной Республики и Малиновка Запорожской области", - говорится в сообщении.Отмечается, что нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии."Потери ВСУ составили свыше 1330 военнослужащих, два танка, 13 боевых бронированных машин, 78 автомобилей, 16 орудий полевой артиллерии и семь станций радиоэлектронной борьбы". - добавляется в сводке ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за неделю
МО РФ: ВСУ потеряли 1330 военных и 2 танка в зоне действий "Востока" за неделю