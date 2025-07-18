https://ria.ru/20250718/vostok-2029902617.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за неделю

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за неделю - РИА Новости, 18.07.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" за неделю

Подразделения "Востока" за неделю освободили четыре населенных пункта в зоне действия группировки, ВСУ потеряли свыше 1330 военнослужащих и два танка, сообщило... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T12:09:00+03:00

2025-07-18T12:09:00+03:00

2025-07-18T12:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Подразделения "Востока" за неделю освободили четыре населенных пункта в зоне действия группировки, ВСУ потеряли свыше 1330 военнослужащих и два танка, сообщило в пятницу Минобороны РФ."За прошедшую неделю подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Карла Маркса, Воскресенка, Новохатское Донецкой Народной Республики и Малиновка Запорожской области", - говорится в сообщении.Отмечается, что нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии."Потери ВСУ составили свыше 1330 военнослужащих, два танка, 13 боевых бронированных машин, 78 автомобилей, 16 орудий полевой артиллерии и семь станций радиоэлектронной борьбы". - добавляется в сводке ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность