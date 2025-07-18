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"Истерия": депутат Рады внезапно устроил скандал в Европарламенте - РИА Новости, 18.07.2025
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04:05 18.07.2025 (обновлено: 10:59 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/volyn-2029834729.html
"Истерия": депутат Рады внезапно устроил скандал в Европарламенте
"Истерия": депутат Рады внезапно устроил скандал в Европарламенте - РИА Новости, 18.07.2025
"Истерия": депутат Рады внезапно устроил скандал в Европарламенте
Депутат Верховной рады от украинской партии "Европейская солидарность" Владимир Вятрович устроил скандал в Европарламенте, обвинив депутатов-организаторов... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T04:05:00+03:00
2025-07-18T10:59:00+03:00
в мире
украина
польша
россия
владимир вятрович
кароль навроцкий
европарламент
украинская повстанческая армия
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Депутат Верховной рады от украинской партии "Европейская солидарность" Владимир Вятрович устроил скандал в Европарламенте, обвинив депутатов-организаторов польской выставки о Волынской резне в якобы наличии связей с Россией, пишет польское издание Forsal со ссылкой на источники."Эта волынская истерия выходит на другой уровень. &lt;…&gt; Польские депутаты-националисты открыли выставку о геноциде, организованном украинцами. Эта выставка по своей сути является "российской пропагандой"", — сказал он.По данным издания, Вятрович не смог указать какой-либо конкретный фрагмент выставки, вызвавший у него возмущение, однако потребовал жесткого ответа от МИД Украины, обвинив польскую сторону в желании извлечь "политическую выгоду.В свою очередь, польские депутаты отреагировали на инцидент, сосредоточившись на исторической памяти и отношении к трагедии Волынской резне на Украине."Это выставка о правде, боли и жертвах, которые до сих пор не получили справедливости. Мы не требуем возмездия, мы требуем памяти, эксгумации и достойного захоронения", —прокомментировала депутат Европарламента Ева Зайончковска-Херник, одна из организаторов выставки.В прошлую пятницу избранный президент страны Кароль Навроцкий заявил в социальной сети Х, что Польша добивается от Украины системного решения проблемы эксгумации жертв Волынской резни.Закон об установлении 11 июля национальным днем памяти поляков - жертв геноцида, совершенного ОУН-УПА*, недавно принял парламент Польши и подписал президент. В законе говорится, что "мученическая смерть из-за принадлежности к польскому народу заслуживает памяти в виде дня, ежегодно отмечаемого польским государством, в котором жертвам будет отдана дань уважения".Вопросы трактовки Волынской резни и отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* являются одними из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* в отношении польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.* Запрещенная в России экстремистская организация
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в мире, украина, польша, россия, владимир вятрович, кароль навроцкий, европарламент, украинская повстанческая армия, верховная рада украины
В мире, Украина, Польша, Россия, Владимир Вятрович, Кароль Навроцкий, Европарламент, Украинская повстанческая армия, Верховная Рада Украины
"Истерия": депутат Рады внезапно устроил скандал в Европарламенте

Forsal: депутат Рады Вятрович возмутился из-за выставки в ЕП о Волынской резне

© Фото : Volodymyr ViatrovychВыставка о Волынской резне в Европарламенте
Выставка о Волынской резне в Европарламенте - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© Фото : Volodymyr Viatrovych
Выставка о Волынской резне в Европарламенте
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Депутат Верховной рады от украинской партии "Европейская солидарность" Владимир Вятрович устроил скандал в Европарламенте, обвинив депутатов-организаторов польской выставки о Волынской резне в якобы наличии связей с Россией, пишет польское издание Forsal со ссылкой на источники.
"Эта волынская истерия выходит на другой уровень. <…> Польские депутаты-националисты открыли выставку о геноциде, организованном украинцами. Эта выставка по своей сути является "российской пропагандой"", — сказал он.
По данным издания, Вятрович не смог указать какой-либо конкретный фрагмент выставки, вызвавший у него возмущение, однако потребовал жесткого ответа от МИД Украины, обвинив польскую сторону в желании извлечь "политическую выгоду.
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В свою очередь, польские депутаты отреагировали на инцидент, сосредоточившись на исторической памяти и отношении к трагедии Волынской резне на Украине.
"Это выставка о правде, боли и жертвах, которые до сих пор не получили справедливости. Мы не требуем возмездия, мы требуем памяти, эксгумации и достойного захоронения", —прокомментировала депутат Европарламента Ева Зайончковска-Херник, одна из организаторов выставки.
В прошлую пятницу избранный президент страны Кароль Навроцкий заявил в социальной сети Х, что Польша добивается от Украины системного решения проблемы эксгумации жертв Волынской резни.
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Закон об установлении 11 июля национальным днем памяти поляков - жертв геноцида, совершенного ОУН-УПА*, недавно принял парламент Польши и подписал президент. В законе говорится, что "мученическая смерть из-за принадлежности к польскому народу заслуживает памяти в виде дня, ежегодно отмечаемого польским государством, в котором жертвам будет отдана дань уважения".
Вопросы трактовки Волынской резни и отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* являются одними из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* в отношении польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.
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