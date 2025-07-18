https://ria.ru/20250718/vnukovo-2029908162.html

Во Внуково задержали американку с пистолетом и чеком на крупную сумму

Во Внуково задержали американку с пистолетом и чеком на крупную сумму - РИА Новости, 18.07.2025

Во Внуково задержали американку с пистолетом и чеком на крупную сумму

Американка пыталась провести без декларации самозарядный пистолет и банковский чек на 138 тысяч долларов, но ее остановили таможенники во "Внуково", возбуждено... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T12:28:00+03:00

2025-07-18T12:28:00+03:00

2025-07-18T12:43:00+03:00

происшествия

сша

россия

турция

федеральная таможенная служба (фтс россии)

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Американка пыталась провести без декларации самозарядный пистолет и банковский чек на 138 тысяч долларов, но ее остановили таможенники во "Внуково", возбуждено уголовное дело, женщина арестована, сообщили в Telegram-канале ФТС России. "Таможенники остановили пассажирку в ходе выборочного контроля на "зелёном" коридоре. В чемодане были обнаружены американский самозарядный пистолет Colt Combat Commander 45 калибра с тремя пустыми обоймами", - говорится в сообщении. Таможенники отметили, что незадекларированные товары были найдены в багаже пассажирки, летевшей из США транзитом через Турцию. Кроме пистолета при личном досмотре таможенники нашли у путешественницы банковский чек на 138 тысяч долларов. Сама женщина пояснила сотрудникам контроля, что не знала о необходимости декларирования, так как имеет двойное гражданство и постоянно проживает в США. Возбуждено уголовное дело о контрабанде огнестрельного оружия. Также отмечается, что усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей о контрабанде наличных денежных средств и (или) денежных инструментов. Женщину заключили под стражу.

https://ria.ru/20250717/germanija-2029585881.html

сша

россия

турция

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происшествия, сша, россия, турция, федеральная таможенная служба (фтс россии)