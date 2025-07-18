https://ria.ru/20250718/vnukovo-2029858898.html
Аэропорт Внуково возобновил работу в штатном режиме
Аэропорт Внуково возобновил работу в штатном режиме - РИА Новости, 18.07.2025
Аэропорт Внуково возобновил работу в штатном режиме
Аэропорт "Внуково" возобновил работу в штатном режиме, сообщила авиагавань на фоне ночных ограничений воздушного пространства. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T09:57:00+03:00
2025-07-18T09:57:00+03:00
2025-07-18T09:58:00+03:00
внуково (аэропорт)
общество
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Аэропорт "Внуково" возобновил работу в штатном режиме, сообщила авиагавань на фоне ночных ограничений воздушного пространства.Ограничения были введены в 01.11 мск и сняты в 04.28 мск."Международный аэропорт Внуково возобновил работу в штатном режиме. В связи с введением ограничений на полеты в 1.11 (мск), а затем отменой в 4.28 (мск) сотрудники аэропорта Внуково и авиакомпаний предприняли все необходимые меры, чтобы минимизировать неудобства, причиненные пассажирам, и оперативно восстановить полноценную работу", - сообщили в авиагавани.Отмечается, что сейчас очередей и скоплений людей в терминале нет. В настоящее время осуществляется организация вылетов задержанных воздушных судов."Рекомендуем следить за изменением статуса рейса на табло аэропорта, онлайн-площадках авиаперевозчиков, а также через чат-бот… Доверяйте только официальным источникам", - добавили во "Внуково".
https://ria.ru/20250718/ogranicheniya-2029839259.html
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внуково (аэропорт), общество
Внуково (аэропорт), Общество
Аэропорт Внуково возобновил работу в штатном режиме
Аэропорт Внуково возобновил работу в штатном режиме после ограничений
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Аэропорт "Внуково" возобновил работу в штатном режиме, сообщила авиагавань на фоне ночных ограничений воздушного пространства.
Ограничения были введены в 01.11 мск и сняты в 04.28 мск.
"Международный аэропорт Внуково возобновил работу в штатном режиме. В связи с введением ограничений на полеты в 1.11 (мск), а затем отменой в 4.28 (мск) сотрудники аэропорта Внуково и авиакомпаний предприняли все необходимые меры, чтобы минимизировать неудобства, причиненные пассажирам, и оперативно восстановить полноценную работу", - сообщили в авиагавани.
Отмечается, что сейчас очередей и скоплений людей в терминале нет. В настоящее время осуществляется организация вылетов задержанных воздушных судов.
"Рекомендуем следить за изменением статуса рейса на табло аэропорта, онлайн-площадках авиаперевозчиков, а также через чат-бот… Доверяйте только официальным источникам", - добавили во "Внуково".