Рейтинг@Mail.ru
Во Внуково началась посадка на ранее задержанные рейсы - РИА Новости, 18.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:54 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/vnukovo-2029837127.html
Во Внуково началась посадка на ранее задержанные рейсы
Во Внуково началась посадка на ранее задержанные рейсы - РИА Новости, 18.07.2025
Во Внуково началась посадка на ранее задержанные рейсы
Ограничения, ранее введенные в московском аэропорту "Внуково", отменены, началась посадка на ранее задержанные рейсы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T04:54:00+03:00
2025-07-18T04:54:00+03:00
внуково (аэропорт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/06/1888450967_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_e26665fa3707484b049581ca5b29f71b.jpg
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Ограничения, ранее введенные в московском аэропорту "Внуково", отменены, началась посадка на ранее задержанные рейсы, передает корреспондент РИА Новости. Как сообщили по громкой связи в аэропорту, ограничения, ранее введенные в авиагавани, отменены. Пассажиры, рейсы которых были задержаны, встретили эту информацию аплодисментами. Всего ограничения действовали более 3 часов. Примерно в 4.20 началась посадка пассажиров на рейс в Астану, который должен был вылететь в 1.30.
https://ria.ru/20250718/ogranicheniya-2029836217.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/06/1888450967_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_dee147fad6eee617a2bc6fe1e1688410.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
внуково (аэропорт)
Внуково (аэропорт)
Во Внуково началась посадка на ранее задержанные рейсы

Во Внуково началась посадка на ранее задержанные рейсы после снятия ограничений

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкАэропорт Внуково
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Аэропорт Внуково. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Ограничения, ранее введенные в московском аэропорту "Внуково", отменены, началась посадка на ранее задержанные рейсы, передает корреспондент РИА Новости.
Как сообщили по громкой связи в аэропорту, ограничения, ранее введенные в авиагавани, отменены. Пассажиры, рейсы которых были задержаны, встретили эту информацию аплодисментами.
Всего ограничения действовали более 3 часов.
Примерно в 4.20 началась посадка пассажиров на рейс в Астану, который должен был вылететь в 1.30.
Здание Международного аэропорта Стригино в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
В аэропорту Нижнего Новгорода ввели ограничения на полеты
04:43
 
Внуково (аэропорт)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала