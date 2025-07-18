https://ria.ru/20250718/vnukovo-2029837127.html
Во Внуково началась посадка на ранее задержанные рейсы
Во Внуково началась посадка на ранее задержанные рейсы - РИА Новости, 18.07.2025
Во Внуково началась посадка на ранее задержанные рейсы
Ограничения, ранее введенные в московском аэропорту "Внуково", отменены, началась посадка на ранее задержанные рейсы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T04:54:00+03:00
2025-07-18T04:54:00+03:00
2025-07-18T04:54:00+03:00
внуково (аэропорт)
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Ограничения, ранее введенные в московском аэропорту "Внуково", отменены, началась посадка на ранее задержанные рейсы, передает корреспондент РИА Новости. Как сообщили по громкой связи в аэропорту, ограничения, ранее введенные в авиагавани, отменены. Пассажиры, рейсы которых были задержаны, встретили эту информацию аплодисментами. Всего ограничения действовали более 3 часов. Примерно в 4.20 началась посадка пассажиров на рейс в Астану, который должен был вылететь в 1.30.
https://ria.ru/20250718/ogranicheniya-2029836217.html
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внуково (аэропорт)
Во Внуково началась посадка на ранее задержанные рейсы
Во Внуково началась посадка на ранее задержанные рейсы после снятия ограничений
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Ограничения, ранее введенные в московском аэропорту "Внуково", отменены, началась посадка на ранее задержанные рейсы, передает корреспондент РИА Новости.
Как сообщили по громкой связи в аэропорту, ограничения, ранее введенные в авиагавани, отменены. Пассажиры, рейсы которых были задержаны, встретили эту информацию аплодисментами.
Всего ограничения действовали более 3 часов.
Примерно в 4.20 началась посадка пассажиров на рейс в Астану, который должен был вылететь в 1.30.