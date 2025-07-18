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Во Внуково и аэропорту Калуги сняли временные ограничения на полеты
Во Внуково и аэропорту Калуги сняли временные ограничения на полеты - РИА Новости, 18.07.2025
Во Внуково и аэропорту Калуги сняли временные ограничения на полеты
Временные ограничения в аэропорту Калуги и во "Внуково" сняты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T04:27:00+03:00
2025-07-18T04:27:00+03:00
2025-07-18T04:36:00+03:00
внуково (аэропорт)
калуга
артем кореняко
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Временные ограничения в аэропорту Калуги и во "Внуково" сняты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорты Внуково и Калуга (Грабцево). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов", - написал он в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250717/aeroporty-2029821783.html
калуга
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внуково (аэропорт), калуга, артем кореняко, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Внуково (аэропорт), Калуга, Артем Кореняко, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Во Внуково и аэропорту Калуги сняли временные ограничения на полеты
Росавиация: во Внуково и аэропорту Калуги сняли временные ограничения на полеты