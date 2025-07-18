https://ria.ru/20250718/vnukovo-2029835814.html

Во Внуково и аэропорту Калуги сняли временные ограничения на полеты

Во Внуково и аэропорту Калуги сняли временные ограничения на полеты - РИА Новости, 18.07.2025

Во Внуково и аэропорту Калуги сняли временные ограничения на полеты

Временные ограничения в аэропорту Калуги и во "Внуково" сняты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T04:27:00+03:00

2025-07-18T04:27:00+03:00

2025-07-18T04:36:00+03:00

внуково (аэропорт)

калуга

артем кореняко

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Временные ограничения в аэропорту Калуги и во "Внуково" сняты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко."Аэропорты Внуково и Калуга (Грабцево). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов", - написал он в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250717/aeroporty-2029821783.html

калуга

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внуково (аэропорт), калуга, артем кореняко, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)