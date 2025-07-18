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Вложения России в американские гособлигации выросли за май - РИА Новости, 18.07.2025
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08:25 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/vlozheniya-2029846873.html
Вложения России в американские гособлигации выросли за май
Вложения России в американские гособлигации выросли за май - РИА Новости, 18.07.2025
Вложения России в американские гособлигации выросли за май
Принадлежащий России портфель американских гособлигаций за май вырос до 42 миллионов долларов с уровня апреля в 31 миллион, свидетельствуют данные минфина США. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T08:25:00+03:00
2025-07-18T08:25:00+03:00
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Принадлежащий России портфель американских гособлигаций за май вырос до 42 миллионов долларов с уровня апреля в 31 миллион, свидетельствуют данные минфина США. Как следует из опубликованной ведомством статистики за май, этот портфель теперь состоит из 32 миллионов долларов в долгосрочных бумагах и 10 миллионов - в краткосрочных. В апреле объем вложений составлял 27 миллионов и 4 миллиона долларов соответственно. Первое место в списке крупнейших держателей долга США по-прежнему занимает Япония, ее вложения за месяц выросли до 1,135 триллиона долларов с 1,1345 триллиона по итогам апреля. На втором месте вновь Великобритания, чей показатель вырос до 809,4 миллиарда долларов с 807,7 миллиарда по итогам апреля. Третье место, как и месяц назад, у Китая, его вложения снизились до 756,3 миллиарда долларов с 757,2 миллиарда месяцем ранее.
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экономика, россия, сша, япония
Экономика, Россия, США, Япония
Вложения России в американские гособлигации выросли за май

Минфин США: вложения РФ в американские гособлигации в мае выросли до $42 млн

© AP Photo / Matt RourkeАмериканская гособлигация трежери
Американская гособлигация трежери - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© AP Photo / Matt Rourke
Американская гособлигация трежери. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Принадлежащий России портфель американских гособлигаций за май вырос до 42 миллионов долларов с уровня апреля в 31 миллион, свидетельствуют данные минфина США.
Как следует из опубликованной ведомством статистики за май, этот портфель теперь состоит из 32 миллионов долларов в долгосрочных бумагах и 10 миллионов - в краткосрочных. В апреле объем вложений составлял 27 миллионов и 4 миллиона долларов соответственно.
Первое место в списке крупнейших держателей долга США по-прежнему занимает Япония, ее вложения за месяц выросли до 1,135 триллиона долларов с 1,1345 триллиона по итогам апреля. На втором месте вновь Великобритания, чей показатель вырос до 809,4 миллиарда долларов с 807,7 миллиарда по итогам апреля. Третье место, как и месяц назад, у Китая, его вложения снизились до 756,3 миллиарда долларов с 757,2 миллиарда месяцем ранее.
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