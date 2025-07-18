https://ria.ru/20250718/vlozheniya-2029846873.html

Вложения России в американские гособлигации выросли за май

Вложения России в американские гособлигации выросли за май - РИА Новости, 18.07.2025

Вложения России в американские гособлигации выросли за май

Принадлежащий России портфель американских гособлигаций за май вырос до 42 миллионов долларов с уровня апреля в 31 миллион, свидетельствуют данные минфина США. РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T08:25:00+03:00

2025-07-18T08:25:00+03:00

2025-07-18T08:25:00+03:00

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Принадлежащий России портфель американских гособлигаций за май вырос до 42 миллионов долларов с уровня апреля в 31 миллион, свидетельствуют данные минфина США. Как следует из опубликованной ведомством статистики за май, этот портфель теперь состоит из 32 миллионов долларов в долгосрочных бумагах и 10 миллионов - в краткосрочных. В апреле объем вложений составлял 27 миллионов и 4 миллиона долларов соответственно. Первое место в списке крупнейших держателей долга США по-прежнему занимает Япония, ее вложения за месяц выросли до 1,135 триллиона долларов с 1,1345 триллиона по итогам апреля. На втором месте вновь Великобритания, чей показатель вырос до 809,4 миллиарда долларов с 807,7 миллиарда по итогам апреля. Третье место, как и месяц назад, у Китая, его вложения снизились до 756,3 миллиарда долларов с 757,2 миллиарда месяцем ранее.

https://ria.ru/20250717/rossiya-2029788806.html

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экономика, россия, сша, япония