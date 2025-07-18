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Во Владивостоке арестовали полицейского по обвинению во взятках - РИА Новости, 18.07.2025
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12:24 18.07.2025 (обновлено: 14:21 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/vladivostok-2029906608.html
Во Владивостоке арестовали полицейского по обвинению во взятках
Во Владивостоке арестовали полицейского по обвинению во взятках - РИА Новости, 18.07.2025
Во Владивостоке арестовали полицейского по обвинению во взятках
Суд во Владивостоке арестовал на два месяца начальника отдела участковых уполномоченных полиции по обвинению во взятках, действия фигуранта позволили мигрантам... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T12:24:00+03:00
2025-07-18T14:21:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 18 июл - РИА Новости. Суд во Владивостоке арестовал на два месяца начальника отдела участковых уполномоченных полиции по обвинению во взятках, действия фигуранта позволили мигрантам оставаться легально в России, сообщила в своём Тelegram-канале прокуратура Приморья. По версии следствия, с 2023 года начальник отдела получал взятки от жительницы Владивостока, которая оказывала консультации иностранцам по вопросам миграции."За взятки он выносил постановления о привлечении иностранных граждан, пропустивших срок обращения в управление по вопросам миграции за патентом на работу, к административной ответственности, что позволяло иностранцам в дальнейшем получить патент и избежать депортации из Российской Федерации... Сегодня, с учетом позиции прокурора, Фрунзенский районный суд Владивостока избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца", - говорится в сообщении.Фигурант обвиняется по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки). Ещё один полицейский - участковый этого же отдела полиции - задержан во время отпуска на курорте "Красная Поляна" в Сочи."Судом будут рассмотрены ходатайства следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в прокуратуре.Позже источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что меру пресечения задержанному будут избирать в Сочи."Факт противоправной деятельности участкового уполномоченного выявлен сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности УМВД России по Приморскому краю. В случае подтверждения вины, сотрудник будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в соответствии с законодательством", - сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.
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происшествия, владивосток, россия
Происшествия, Владивосток, Россия
Во Владивостоке арестовали полицейского по обвинению во взятках

В Приморье арестовали начальника отделения участковых полиции по делу о взятках

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 18 июл - РИА Новости. Суд во Владивостоке арестовал на два месяца начальника отдела участковых уполномоченных полиции по обвинению во взятках, действия фигуранта позволили мигрантам оставаться легально в России, сообщила в своём Тelegram-канале прокуратура Приморья.
По версии следствия, с 2023 года начальник отдела получал взятки от жительницы Владивостока, которая оказывала консультации иностранцам по вопросам миграции.
"За взятки он выносил постановления о привлечении иностранных граждан, пропустивших срок обращения в управление по вопросам миграции за патентом на работу, к административной ответственности, что позволяло иностранцам в дальнейшем получить патент и избежать депортации из Российской Федерации... Сегодня, с учетом позиции прокурора, Фрунзенский районный суд Владивостока избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца", - говорится в сообщении.
Фигурант обвиняется по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки). Ещё один полицейский - участковый этого же отдела полиции - задержан во время отпуска на курорте "Красная Поляна" в Сочи.
"Судом будут рассмотрены ходатайства следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в прокуратуре.
Позже источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что меру пресечения задержанному будут избирать в Сочи.
"Факт противоправной деятельности участкового уполномоченного выявлен сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности УМВД России по Приморскому краю. В случае подтверждения вины, сотрудник будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в соответствии с законодательством", - сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.
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