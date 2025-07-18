https://ria.ru/20250718/vk-2029957623.html

На VK Fest в Москве проданы все билеты

На VK Fest в Москве проданы все билеты - РИА Новости, 18.07.2025

На VK Fest в Москве проданы все билеты

В столице распроданы билеты всех категорий: на первый, второй и оба дня фестиваля. То есть совсем все. Ни одного не осталось. РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T14:33:00+03:00

2025-07-18T14:33:00+03:00

2025-07-18T14:33:00+03:00

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. В столице распроданы билеты всех категорий: на первый, второй и оба дня фестиваля. То есть совсем все. Ни одного не осталось.Программа VK Fest в Москве стартует 19 июля в 12:00. Вход для зрителей на территорию "Лужников" откроется в 11:00.За два дня на музыкальных сценах выступят десятки артистов, среди которых Лолита, Сергей Лазарев, Полина Гагарина, ANNA ASTI, Три дня дождя, Элджей, ХЛЕБ, Ваня Дмитриенко, Ольга Бузова и Хаски. Завершится фестиваль 20 июля выступлением "несекретного" гостя. В этом году посетители фестиваля впервые увидят дефиле знаменитостей на синей дорожке. Шоу стартует в 16:00 на территории VK Fest в оба дня.В VK Лектории пройдут дискуссии с участием Ксении Собчак, Фёдора Бондарчука, Марии Захаровой, Оксаны Самойловой, Виктории Бони, Зои Новиковой, Николая Василенко, Седы Каспаровой. Гости смогут узнать о современных технологиях в кино, воспитании детей, тру-крайме и гастротрендах.Посмотреть онлайн-трансляцию со сцен фестиваля и синей дорожки в Москве можно в официальном сообществе VK Fest, дискуссии и паблик-токи — в сообществе VK Лектория.С подробной программой VK Fest в Москве можно ознакомиться в гиде.

https://ria.ru/20250717/vk-2029691575.html

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