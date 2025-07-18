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"Заставить Путина": в США предупредили о странном ходе Трампа - РИА Новости, 18.07.2025
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07:12 18.07.2025 (обновлено: 07:42 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/usloviya-2029842277.html
"Заставить Путина": в США предупредили о странном ходе Трампа
"Заставить Путина": в США предупредили о странном ходе Трампа - РИА Новости, 18.07.2025
"Заставить Путина": в США предупредили о странном ходе Трампа
Президент США Дональд Трамп напрасно считает, что может повлиять на решения российского лидера Владимира Путина, заявил американский военный аналитик Марк... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T07:12:00+03:00
2025-07-18T07:42:00+03:00
киев
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дональд трамп
владимир путин
марк слебода
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп напрасно считает, что может повлиять на решения российского лидера Владимира Путина, заявил американский военный аналитик Марк Слебода в эфире YouTube-канала Rachel Blevins."Трамп, по всей видимости, убедил себя, что сможет с помощью своего волшебного искусства сделки заставить Путина изменить позицию. И сейчас он удивляется, почему Путин не пошел на уступки", — сыронизировал Слебода.При этом, пояснил эксперт, Россия четко очертила свои условия по завершению конфликта на Украине и будет делать все для достижения поставленных целей.&quot;Они побеждают, вы проигрываете — таков счет. Нельзя диктовать условия, когда терпишь поражение&quot;, — резюмировал аналитик.В понедельник американский лидер поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести стопроцентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.Одновременно с этим глава Белого дома заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Киеву, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, план Трампа — это бизнес. Европа же декларирует готовность тратить огромные средства на закупки оружия, чтобы провоцировать продолжение войны, но и там есть разногласия по поводу того, кто будет платить. Франция, Чехия, Италия и Венгрия уже отказались участвовать в закупках.
https://ria.ru/20250717/putin-2029762046.html
https://ria.ru/20250706/ukraina-2027509452.html
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киев, в мире, европа, сша, дональд трамп, владимир путин, марк слебода
Киев, В мире, Европа, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Марк Слебода
"Заставить Путина": в США предупредили о странном ходе Трампа

Аналитик Слебода: Трамп напрасно считает, что может диктовать условия Путину

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп напрасно считает, что может повлиять на решения российского лидера Владимира Путина, заявил американский военный аналитик Марк Слебода в эфире YouTube-канала Rachel Blevins.
"Трамп, по всей видимости, убедил себя, что сможет с помощью своего волшебного искусства сделки заставить Путина изменить позицию. И сейчас он удивляется, почему Путин не пошел на уступки", — сыронизировал Слебода.
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При этом, пояснил эксперт, Россия четко очертила свои условия по завершению конфликта на Украине и будет делать все для достижения поставленных целей.
«

"Они побеждают, вы проигрываете — таков счет. Нельзя диктовать условия, когда терпишь поражение", — резюмировал аналитик.

В понедельник американский лидер поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести стопроцентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.
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Одновременно с этим глава Белого дома заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Киеву, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, план Трампа — это бизнес. Европа же декларирует готовность тратить огромные средства на закупки оружия, чтобы провоцировать продолжение войны, но и там есть разногласия по поводу того, кто будет платить. Франция, Чехия, Италия и Венгрия уже отказались участвовать в закупках.
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