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Посол Ирана в России считает, что условий для переговоров с США пока нет - РИА Новости, 18.07.2025
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08:27 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/uslovija-2029846991.html
Посол Ирана в России считает, что условий для переговоров с США пока нет
Посол Ирана в России считает, что условий для переговоров с США пока нет - РИА Новости, 18.07.2025
Посол Ирана в России считает, что условий для переговоров с США пока нет
Условия для переговоров между Ираном и США по ядерной проблематике пока не созрели, заявил РИА Новости иранский посол в Москве Казем Джалали. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T08:27:00+03:00
2025-07-18T08:27:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Условия для переговоров между Ираном и США по ядерной проблематике пока не созрели, заявил РИА Новости иранский посол в Москве Казем Джалали. "Сейчас, судя по тому, что мы видим, условия для диалога не готовы, поскольку американцы еще не предприняли попыток изменить свою позицию в отношении Ирана или хотя бы представить Ирану объяснения", - сказал он. Он отметил, что общественное мнение в Иране изменилось в негативную сторону после атак Израиля и США на ядерные объекты исламской республики. По его словам, США потеряли доверие Ирана после того, как во время проведения переговоров по ядерной сделке Вашингтон решил совершить "обманный маневр", нанеся удары по ядерным объектам республики. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
https://ria.ru/20250626/iran-2025683224.html
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в мире, иран, сша, израиль, казем джалали, дональд трамп
В мире, Иран, США, Израиль, Казем Джалали, Дональд Трамп
Посол Ирана в России считает, что условий для переговоров с США пока нет

Посол Джалали: условия для переговоров между Ираном и США пока не созрели

© Фото : предоставлено посольством Ирана в РоссииПосол Ирана в России Казем Джалали
Посол Ирана в России Казем Джалали - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© Фото : предоставлено посольством Ирана в России
Посол Ирана в России Казем Джалали. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Условия для переговоров между Ираном и США по ядерной проблематике пока не созрели, заявил РИА Новости иранский посол в Москве Казем Джалали.
"Сейчас, судя по тому, что мы видим, условия для диалога не готовы, поскольку американцы еще не предприняли попыток изменить свою позицию в отношении Ирана или хотя бы представить Ирану объяснения", - сказал он.
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Он отметил, что общественное мнение в Иране изменилось в негативную сторону после атак Израиля и США на ядерные объекты исламской республики. По его словам, США потеряли доверие Ирана после того, как во время проведения переговоров по ядерной сделке Вашингтон решил совершить "обманный маневр", нанеся удары по ядерным объектам республики.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
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