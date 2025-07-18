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Глава МИД Уругвая назвал санкционную политику неэффективной
Глава МИД Уругвая назвал санкционную политику неэффективной - РИА Новости, 18.07.2025
Глава МИД Уругвая назвал санкционную политику неэффективной
Санкционная политика как таковая не приносит результатов, заявил РИА Новости министр иностранных дел Уругвая Марио Лубеткин. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T14:49:00+03:00
2025-07-18T14:49:00+03:00
2025-07-18T14:59:00+03:00
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МОНТЕВИДЕО, 18 июл - РИА Новости. Санкционная политика как таковая не приносит результатов, заявил РИА Новости министр иностранных дел Уругвая Марио Лубеткин."Сама по себе санкционная политика не принесла никаких результатов", - заявил глава уругвайского внешнеполитического ведомства, отвечая на вопрос о санкциях, введенных против РФ в связи с конфликтом на Украине.Также собеседник агентства отметил, что пример Кубы, находящейся под санкциями 60 лет, свидетельствует о неэффективности санкционного инструментария.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что "очень недоволен Россией" и намерен ввести "очень жесткие пошлины", если сделки по Украине не удастся достичь в течение 50 дней, а ставка "вторичных пошлин" в случае отсутствия прогресса в урегулировании на Украине составит "около 100%". Вместе с тем он отметил, что надеется, что "до этого не дойдет".В октябре 1960 года в ответ на национализацию иностранных компаний властями Кубы США ввели торговое эмбарго против этой страны, а в январе 1961 года разорвали дипломатические отношения.
https://ria.ru/20250718/sanktsii-2029868048.html
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уругвай, россия, в мире, санкции
Уругвай, Россия, В мире, Санкции
Глава МИД Уругвая назвал санкционную политику неэффективной
Глава МИД Уругвая Лубеткин: санкционная политика не приносит результатов