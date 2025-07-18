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Суд не стал рассматривать протокол на Улицкую* - РИА Новости, 18.07.2025
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17:36 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/ulitskaya-2030023344.html
Суд не стал рассматривать протокол на Улицкую*
Суд не стал рассматривать протокол на Улицкую* - РИА Новости, 18.07.2025
Суд не стал рассматривать протокол на Улицкую*
Савеловский суд Москвы не стал рассматривать протокол на писательницу Людмилу Улицкую* за непредоставление отчета о ее деятельности как иноагента, сказано в... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T17:36:00+03:00
2025-07-18T17:36:00+03:00
происшествия
москва
людмила улицкая*
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Савеловский суд Москвы не стал рассматривать протокол на писательницу Людмилу Улицкую* за непредоставление отчета о ее деятельности как иноагента, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Суд определил вернуть протокол об административном правонарушении без рассмотрения", - сказано в документе. Согласно законодательству, после устранения нарушений протокол могут снова отправить в суд. Протокол в отношении Улицкой* был составлен по части 2 статьи 19.34 КоАП (непредоставление в Минюст сведений о деятельности иноагентов). Санкция статьи предусматривает штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Ранее суд уже штрафовал Улицкую* на 30 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента.* Физическое лицо, внесенное в список иноагентов
https://ria.ru/20250711/shtraf-2028473283.html
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происшествия, москва, людмила улицкая*
Происшествия, Москва, Людмила Улицкая*
Суд не стал рассматривать протокол на Улицкую*

Суд не стал рассматривать протокол на Улицкую о нарушении закона об иноагентах

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкПисательница Людмила Улицкая*
Писательница Людмила Улицкая* - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Писательница Людмила Улицкая*. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Савеловский суд Москвы не стал рассматривать протокол на писательницу Людмилу Улицкую* за непредоставление отчета о ее деятельности как иноагента, сказано в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА Новости.
«
"Суд определил вернуть протокол об административном правонарушении без рассмотрения", - сказано в документе.
Людмила Улицкая* - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Улицкой* грозит штраф за нарушение закона об иноагентах
11 июля, 02:56
Согласно законодательству, после устранения нарушений протокол могут снова отправить в суд.
Протокол в отношении Улицкой* был составлен по части 2 статьи 19.34 КоАП (непредоставление в Минюст сведений о деятельности иноагентов).
Санкция статьи предусматривает штраф от 30 до 50 тысяч рублей.
Ранее суд уже штрафовал Улицкую* на 30 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента.
* Физическое лицо, внесенное в список иноагентов
Евгений Чичваркин - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Чичваркин* задолжал более 25 тысяч рублей по иноагентскому штрафу
19 июня, 03:21
 
ПроисшествияМоскваЛюдмила Улицкая*
 
 
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