https://ria.ru/20250718/ukraina-2030081872.html

Омбудсмен ДНР раскритиковала предложение мэра Львова об обмене останков

Омбудсмен ДНР раскритиковала предложение мэра Львова об обмене останков - РИА Новости, 18.07.2025

Омбудсмен ДНР раскритиковала предложение мэра Львова об обмене останков

Предложение мэра Львова обменять останки советских военных на солдат ВСУ показывает абсурдность и безнравственность киевского режима, заявила РИА Новости... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T23:47:00+03:00

2025-07-18T23:47:00+03:00

2025-07-18T23:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

львов

донецкая народная республика

украина

дарья морозова

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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Предложение мэра Львова обменять останки советских военных на солдат ВСУ показывает абсурдность и безнравственность киевского режима, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека ДНР Дарья Морозова. Ранее мэр Львова Андрей Садовой заявил, что Холма славы во Львове больше не существует, эксгумация захоронений советских воинов завершена. Садовой также предложил обменять 355 эксгумированных останков на украинских военных. "Превалирование абсурдности и безнравственности над моралью и общечеловеческими правами уже давно стало нормой для режима, по чьей вине сегодня Украина из-за катастрофических потерь на фронте в развязанной ими же войне готова разрывать могилы павших советских солдат (в том числе бойцов УССР, своих предков) ради каких-то политических очков, связанных, подозреваю, с существенной разницей в обменах тел военнослужащих явно не в пользу Украины", - сказала Морозова. По ее мнению, киевскому режиму безразлична не только память павших защитников их родины, но и память нынешних военнослужащих ВСУ. "По сути, украинскому руководству наплевать на память как защитников прошлого, так, как мы видим сегодня, и на память о своих "защитниках" нынешних", - добавила она. Демонтаж мемориального комплекса начался в апреле этого года. Украинское издание Zaxid.net в январе сообщало, что власти Львова решили эксгумировать и перезахоронить останки советских воинов, в том числе Героя Советского Союза Николая Кузнецова, в связи с переносом мемориального комплекса "Холм Славы". Речь идет о 200 одиночных могилах, четырех братских и могиле Кузнецова.

https://ria.ru/20250718/dnr-2030062081.html

https://ria.ru/20250717/ukraina-2029728866.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, львов, донецкая народная республика, украина, дарья морозова, андрей садовой, николай кузнецов, вооруженные силы украины