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Омбудсмен ДНР раскритиковала предложение мэра Львова об обмене останков - РИА Новости, 18.07.2025
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23:47 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/ukraina-2030081872.html
Омбудсмен ДНР раскритиковала предложение мэра Львова об обмене останков
Омбудсмен ДНР раскритиковала предложение мэра Львова об обмене останков - РИА Новости, 18.07.2025
Омбудсмен ДНР раскритиковала предложение мэра Львова об обмене останков
Предложение мэра Львова обменять останки советских военных на солдат ВСУ показывает абсурдность и безнравственность киевского режима, заявила РИА Новости... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T23:47:00+03:00
2025-07-18T23:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
львов
донецкая народная республика
украина
дарья морозова
андрей садовой
николай кузнецов
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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Предложение мэра Львова обменять останки советских военных на солдат ВСУ показывает абсурдность и безнравственность киевского режима, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека ДНР Дарья Морозова. Ранее мэр Львова Андрей Садовой заявил, что Холма славы во Львове больше не существует, эксгумация захоронений советских воинов завершена. Садовой также предложил обменять 355 эксгумированных останков на украинских военных. "Превалирование абсурдности и безнравственности над моралью и общечеловеческими правами уже давно стало нормой для режима, по чьей вине сегодня Украина из-за катастрофических потерь на фронте в развязанной ими же войне готова разрывать могилы павших советских солдат (в том числе бойцов УССР, своих предков) ради каких-то политических очков, связанных, подозреваю, с существенной разницей в обменах тел военнослужащих явно не в пользу Украины", - сказала Морозова. По ее мнению, киевскому режиму безразлична не только память павших защитников их родины, но и память нынешних военнослужащих ВСУ. "По сути, украинскому руководству наплевать на память как защитников прошлого, так, как мы видим сегодня, и на память о своих "защитниках" нынешних", - добавила она. Демонтаж мемориального комплекса начался в апреле этого года. Украинское издание Zaxid.net в январе сообщало, что власти Львова решили эксгумировать и перезахоронить останки советских воинов, в том числе Героя Советского Союза Николая Кузнецова, в связи с переносом мемориального комплекса "Холм Славы". Речь идет о 200 одиночных могилах, четырех братских и могиле Кузнецова.
https://ria.ru/20250718/dnr-2030062081.html
https://ria.ru/20250717/ukraina-2029728866.html
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в мире, львов, донецкая народная республика, украина, дарья морозова, андрей садовой, николай кузнецов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Львов, Донецкая Народная Республика, Украина, Дарья Морозова, Андрей Садовой, Николай Кузнецов, Вооруженные силы Украины
Омбудсмен ДНР раскритиковала предложение мэра Львова об обмене останков

Омбудсмен ДНР Морозова: раскапывание могил показывает абсурдность режима Киева

© Фото : официальный сайт ДНРОмбудсмен ДНР Дарья Морозова
Омбудсмен ДНР Дарья Морозова - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© Фото : официальный сайт ДНР
Омбудсмен ДНР Дарья Морозова. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Предложение мэра Львова обменять останки советских военных на солдат ВСУ показывает абсурдность и безнравственность киевского режима, заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека ДНР Дарья Морозова.
Ранее мэр Львова Андрей Садовой заявил, что Холма славы во Львове больше не существует, эксгумация захоронений советских воинов завершена. Садовой также предложил обменять 355 эксгумированных останков на украинских военных.
Мемориал Холм славы во Львове - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
В ДНР ответили на предложение мэра Львова обменять останки советских воинов
Вчера, 20:04
«
"Превалирование абсурдности и безнравственности над моралью и общечеловеческими правами уже давно стало нормой для режима, по чьей вине сегодня Украина из-за катастрофических потерь на фронте в развязанной ими же войне готова разрывать могилы павших советских солдат (в том числе бойцов УССР, своих предков) ради каких-то политических очков, связанных, подозреваю, с существенной разницей в обменах тел военнослужащих явно не в пользу Украины", - сказала Морозова.
По ее мнению, киевскому режиму безразлична не только память павших защитников их родины, но и память нынешних военнослужащих ВСУ.
"По сути, украинскому руководству наплевать на память как защитников прошлого, так, как мы видим сегодня, и на память о своих "защитниках" нынешних", - добавила она.
Демонтаж мемориального комплекса начался в апреле этого года. Украинское издание Zaxid.net в январе сообщало, что власти Львова решили эксгумировать и перезахоронить останки советских воинов, в том числе Героя Советского Союза Николая Кузнецова, в связи с переносом мемориального комплекса "Холм Славы". Речь идет о 200 одиночных могилах, четырех братских и могиле Кузнецова.
Мэр Львова Андрей Садовый - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Мэру Львова место на нарах, заявил Слуцкий
17 июля, 16:31
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛьвовДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДарья МорозоваАндрей СадовойНиколай КузнецовВооруженные силы Украины
 
 
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