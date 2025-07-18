https://ria.ru/20250718/ukraina-2030075996.html
В Кривом Роге прогремели взрывы
В Кривом Роге прогремели взрывы - РИА Новости, 18.07.2025
В Кривом Роге прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Кривом Роге в Днепропетровской области на Украине, сообщает украинский телеканал "Факты ICTV". РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T22:51:00+03:00
2025-07-18T22:51:00+03:00
2025-07-18T22:51:00+03:00
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в Кривом Роге в Днепропетровской области на Украине, сообщает украинский телеканал "Факты ICTV". "Слышно взрывы в Кривом Роге", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины на 22.27 мск, сигнал воздушной тревоги звучит в Киеве, а также ряде областей, в том числе и в Днепропетровской. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Кривой Рог, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Кривом Роге прогремели взрывы
В Кривом Роге в Днепропетровской области прогремели взрывы