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Украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном Киеву Запорожье
Украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном Киеву Запорожье - РИА Новости, 18.07.2025
Украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном Киеву Запорожье
Взрыв раздался в пятницу в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T21:56:00+03:00
2025-07-18T21:56:00+03:00
2025-07-18T21:56:00+03:00
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Взрыв раздался в пятницу в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Взрыв в Запорожье", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на момент публикации сообщения в подконтрольных Киеву частях Запорожской области воздушная тревога звучит полчаса. Официальной информации о взрывах не поступало. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию региона. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Россия, Запорожье, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном Киеву Запорожье
В подконтрольном Киеву Запорожье прогремел взрыв