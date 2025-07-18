https://ria.ru/20250718/ukraina-2030064620.html

В Сумах частично отключилось электричество

В Сумах частично отключилось электричество - РИА Новости, 18.07.2025

В Сумах частично отключилось электричество

Город Сумы на Украине частично обесточен после взрыва, сообщает в пятницу региональный оператор системы распределения электроэнергии ("Сумыоблэнерго"). РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T20:33:00+03:00

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2025-07-18T20:33:00+03:00

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Город Сумы на Украине частично обесточен после взрыва, сообщает в пятницу региональный оператор системы распределения электроэнергии ("Сумыоблэнерго"). Ранее в пятницу украинское издание "Общественное. Сумы" сообщало о взрыве в городе. В опубликованном после этого на сайте "Сумыоблэнерго" сообщении теперь утверждается, что "в части Сум - отключение электроэнергии из-за удара", но подробности не приводятся, как утверждается, "в целях безопасности". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250718/ukraina-2030021039.html

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в мире, сумы, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины