https://ria.ru/20250718/ukraina-2030062888.html

Свириденко рассказала об инвестициях США в украинские БПЛА

Свириденко рассказала об инвестициях США в украинские БПЛА - РИА Новости, 18.07.2025

Свириденко рассказала об инвестициях США в украинские БПЛА

Украина и США ведут переговоры об инвестициях в производство украинских дронов в виде закупки Соединенными Штатами их большой партии, заявила украинский премьер РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T20:15:00+03:00

2025-07-18T20:15:00+03:00

2025-07-18T20:15:00+03:00

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Украина и США ведут переговоры об инвестициях в производство украинских дронов в виде закупки Соединенными Штатами их большой партии, заявила украинский премьер Юлия Свириденко. "Мы планируем подписать "сделку о дронах" с США. Мы обсуждаем инвестиции США в расширение производства украинских дронов, то есть мы говорим о приобретении большой партии украинских дронов", - приводит слова Свириденко агентство Рейтер в материале на своем сайте. Как заявила Свириденко журналистам агентства, решение о сделке было принято Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом, стороны заняты обсуждением ее деталей. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20250718/bpla-2029846571.html

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в мире, сша, украина, россия, сергей лавров, владимир зеленский, дональд трамп, нато