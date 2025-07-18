https://ria.ru/20250718/ukraina-2030057491.html

На Украине хотят создать аналог американского DOGE

На Украине хотят создать аналог американского DOGE - РИА Новости, 18.07.2025

На Украине хотят создать аналог американского DOGE

Власти Украины планируют создать правительственный департамент для сокращения расходов и повышения эффективности по примеру американского DOGE, который был... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T19:27:00+03:00

2025-07-18T19:27:00+03:00

2025-07-18T20:00:00+03:00

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Власти Украины планируют создать правительственный департамент для сокращения расходов и повышения эффективности по примеру американского DOGE, который был создан при американского предпринимателе Илоне Маске, сообщил первый вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров. "Планирую запустить аналог DOGE для нескольких проектов. Нужно срочно сократить расходы и оценить эффективность. Буду искать человека, который это возглавит", - приводит слова Федорова украинское агентство УНИАН в Telegram-канале.Как отмечает агентство, американский DOGE отвечает за сокращение расходов и повышение эффективности управления в госаппарате США. Маск ранее заявил, что запланированный срок его полномочий в качестве специального госслужащего подошел к концу 30 мая. В своем обращении он поблагодарил президента США Дональда Трампа за "возможность сократить расточительные расходы" правительства. Объявление последовало после того, как акции и прибыль его компаний, в особенности производителя электромобилей Tesla, упали на фоне его политической деятельности. Созданный по решению президента США Дональда Трампа DOGE был призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что департамент эффективности государственного управления выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.

https://ria.ru/20250411/mask-2010617353.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, украина, михаил федоров, дональд трамп, илон маск, tesla motors