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На Украине хотят создать аналог американского DOGE - РИА Новости, 18.07.2025
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19:27 18.07.2025 (обновлено: 20:00 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/ukraina-2030057491.html
На Украине хотят создать аналог американского DOGE
На Украине хотят создать аналог американского DOGE - РИА Новости, 18.07.2025
На Украине хотят создать аналог американского DOGE
Власти Украины планируют создать правительственный департамент для сокращения расходов и повышения эффективности по примеру американского DOGE, который был... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T19:27:00+03:00
2025-07-18T20:00:00+03:00
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Власти Украины планируют создать правительственный департамент для сокращения расходов и повышения эффективности по примеру американского DOGE, который был создан при американского предпринимателе Илоне Маске, сообщил первый вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров. &quot;Планирую запустить аналог DOGE для нескольких проектов. Нужно срочно сократить расходы и оценить эффективность. Буду искать человека, который это возглавит&quot;, - приводит слова Федорова украинское агентство УНИАН в Telegram-канале.Как отмечает агентство, американский DOGE отвечает за сокращение расходов и повышение эффективности управления в госаппарате США. Маск ранее заявил, что запланированный срок его полномочий в качестве специального госслужащего подошел к концу 30 мая. В своем обращении он поблагодарил президента США Дональда Трампа за "возможность сократить расточительные расходы" правительства. Объявление последовало после того, как акции и прибыль его компаний, в особенности производителя электромобилей Tesla, упали на фоне его политической деятельности. Созданный по решению президента США Дональда Трампа DOGE был призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что департамент эффективности государственного управления выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.
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в мире, сша, украина, михаил федоров, дональд трамп, илон маск, tesla motors
В мире, США, Украина, Михаил Федоров, Дональд Трамп, Илон Маск, Tesla motors
На Украине хотят создать аналог американского DOGE

В Киеве планируют создать департамент для сокращения расходов по примеру DOGE

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Здание правительства Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Власти Украины планируют создать правительственный департамент для сокращения расходов и повышения эффективности по примеру американского DOGE, который был создан при американского предпринимателе Илоне Маске, сообщил первый вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
«

"Планирую запустить аналог DOGE для нескольких проектов. Нужно срочно сократить расходы и оценить эффективность. Буду искать человека, который это возглавит", - приводит слова Федорова украинское агентство УНИАН в Telegram-канале.

Как отмечает агентство, американский DOGE отвечает за сокращение расходов и повышение эффективности управления в госаппарате США.
Маск ранее заявил, что запланированный срок его полномочий в качестве специального госслужащего подошел к концу 30 мая. В своем обращении он поблагодарил президента США Дональда Трампа за "возможность сократить расточительные расходы" правительства. Объявление последовало после того, как акции и прибыль его компаний, в особенности производителя электромобилей Tesla, упали на фоне его политической деятельности.
Созданный по решению президента США Дональда Трампа DOGE был призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что департамент эффективности государственного управления выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.
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В миреСШАУкраинаМихаил ФедоровДональд ТрампИлон МаскTesla motors
 
 
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