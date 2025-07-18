На Украине хотят создать аналог американского DOGE
В Киеве планируют создать департамент для сокращения расходов по примеру DOGE
Здание правительства Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Власти Украины планируют создать правительственный департамент для сокращения расходов и повышения эффективности по примеру американского DOGE, который был создан при американского предпринимателе Илоне Маске, сообщил первый вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
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"Планирую запустить аналог DOGE для нескольких проектов. Нужно срочно сократить расходы и оценить эффективность. Буду искать человека, который это возглавит", - приводит слова Федорова украинское агентство УНИАН в Telegram-канале.
Как отмечает агентство, американский DOGE отвечает за сокращение расходов и повышение эффективности управления в госаппарате США.
Маск ранее заявил, что запланированный срок его полномочий в качестве специального госслужащего подошел к концу 30 мая. В своем обращении он поблагодарил президента США Дональда Трампа за "возможность сократить расточительные расходы" правительства. Объявление последовало после того, как акции и прибыль его компаний, в особенности производителя электромобилей Tesla, упали на фоне его политической деятельности.
Созданный по решению президента США Дональда Трампа DOGE был призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что департамент эффективности государственного управления выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.
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