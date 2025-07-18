Рейтинг@Mail.ru
На Украине объяснили, почему не смогут выполнить желание Трампа - РИА Новости, 18.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:29 18.07.2025 (обновлено: 18:30 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/ukraina-2030041559.html
На Украине объяснили, почему не смогут выполнить желание Трампа
На Украине объяснили, почему не смогут выполнить желание Трампа - РИА Новости, 18.07.2025
На Украине объяснили, почему не смогут выполнить желание Трампа
Вооруженные силы Украины не в состоянии выполнить просьбу президента США Дональда Трампа начать военное наступление против России, пишет "Страна.ua". РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T18:29:00+03:00
2025-07-18T18:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
европа
дональд трамп
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961394483_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d6fd5e27b457ec1ae10ae5adc0c7728f.jpg
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Вооруженные силы Украины не в состоянии выполнить просьбу президента США Дональда Трампа начать военное наступление против России, пишет "Страна.ua"."Все попытки наступать для украинских войск заканчивались большими потерями при небольшом результате", — говорится в материале.Как отмечает издание, ВСУ пытаются действовать на разных участках, но нигде не могут продвинуться. По мнению журналистов, атакующие действия возможны лишь в том случае, когда штурмовые части пополняются личным составом. У российской армии резервов больше, и она может поступательно продвигаться по линии фронта, выискивая слабые места в обороне ВСУ. У украинской же армии резервов меньше, поэтому "контратаки заканчиваются довольно быстро ввиду стачивания штурмовых отрядов".Ранее сегодня газета The Washington Post сообщила, что Трамп призвал Зеленского организовать военное наступление ВСУ против России.В понедельник Трамп поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести стопроцентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.Одновременно с этим глава Белого дома заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Украине, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, план американского президента — это бизнес. Европа же декларирует готовность тратить огромные средства на закупки оружия, чтобы провоцировать продолжение войны, но и там есть разногласия по поводу того, кто будет платить. Франция, Чехия, Италия и Венгрия уже отказались участвовать в закупках.
https://ria.ru/20250718/merts-2029999387.html
https://ria.ru/20250718/tramp-2030019277.html
https://ria.ru/20250718/zelenskiy-2029971417.html
украина
россия
европа
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961394483_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_73721b5e704c078cb18aafbef4b5d1a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, европа, дональд трамп, дмитрий песков, вооруженные силы украины, евросоюз, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Европа, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, США
На Украине объяснили, почему не смогут выполнить желание Трампа

Украина не сможет выполнить просьбу Трампа о наступлении из-за нехватки резервов

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Вооруженные силы Украины не в состоянии выполнить просьбу президента США Дональда Трампа начать военное наступление против России, пишет "Страна.ua".
"Все попытки наступать для украинских войск заканчивались большими потерями при небольшом результате", — говорится в материале.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Мерц набросился на фон дер Ляйен из-за Украины
Вчера, 16:12
Как отмечает издание, ВСУ пытаются действовать на разных участках, но нигде не могут продвинуться. По мнению журналистов, атакующие действия возможны лишь в том случае, когда штурмовые части пополняются личным составом. У российской армии резервов больше, и она может поступательно продвигаться по линии фронта, выискивая слабые места в обороне ВСУ. У украинской же армии резервов меньше, поэтому "контратаки заканчиваются довольно быстро ввиду стачивания штурмовых отрядов".
Ранее сегодня газета The Washington Post сообщила, что Трамп призвал Зеленского организовать военное наступление ВСУ против России.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
СМИ раскрыли, кто смягчил недовольство Трампа Зеленским
Вчера, 17:17
В понедельник Трамп поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести стопроцентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.
Одновременно с этим глава Белого дома заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Украине, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, план американского президента — это бизнес. Европа же декларирует готовность тратить огромные средства на закупки оружия, чтобы провоцировать продолжение войны, но и там есть разногласия по поводу того, кто будет платить. Франция, Чехия, Италия и Венгрия уже отказались участвовать в закупках.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Экс-премьер Украины раскрыл суть отношений Зеленского и Трампа
Вчера, 14:59
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияЕвропаДональд ТрампДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныЕвросоюзСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала