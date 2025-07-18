https://ria.ru/20250718/ukraina-2030041559.html

На Украине объяснили, почему не смогут выполнить желание Трампа

На Украине объяснили, почему не смогут выполнить желание Трампа - РИА Новости, 18.07.2025

На Украине объяснили, почему не смогут выполнить желание Трампа

Вооруженные силы Украины не в состоянии выполнить просьбу президента США Дональда Трампа начать военное наступление против России, пишет "Страна.ua". РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T18:29:00+03:00

2025-07-18T18:29:00+03:00

2025-07-18T18:30:00+03:00

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Вооруженные силы Украины не в состоянии выполнить просьбу президента США Дональда Трампа начать военное наступление против России, пишет "Страна.ua"."Все попытки наступать для украинских войск заканчивались большими потерями при небольшом результате", — говорится в материале.Как отмечает издание, ВСУ пытаются действовать на разных участках, но нигде не могут продвинуться. По мнению журналистов, атакующие действия возможны лишь в том случае, когда штурмовые части пополняются личным составом. У российской армии резервов больше, и она может поступательно продвигаться по линии фронта, выискивая слабые места в обороне ВСУ. У украинской же армии резервов меньше, поэтому "контратаки заканчиваются довольно быстро ввиду стачивания штурмовых отрядов".Ранее сегодня газета The Washington Post сообщила, что Трамп призвал Зеленского организовать военное наступление ВСУ против России.В понедельник Трамп поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести стопроцентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.Одновременно с этим глава Белого дома заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Украине, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, план американского президента — это бизнес. Европа же декларирует готовность тратить огромные средства на закупки оружия, чтобы провоцировать продолжение войны, но и там есть разногласия по поводу того, кто будет платить. Франция, Чехия, Италия и Венгрия уже отказались участвовать в закупках.

https://ria.ru/20250718/merts-2029999387.html

https://ria.ru/20250718/tramp-2030019277.html

https://ria.ru/20250718/zelenskiy-2029971417.html

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в мире, украина, россия, европа, дональд трамп, дмитрий песков, вооруженные силы украины, евросоюз, сша