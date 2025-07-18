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Глава МИД Уругвая ответил на вопрос о вербовке граждан страны в ряды ВСУ
Глава МИД Уругвая ответил на вопрос о вербовке граждан страны в ряды ВСУ - РИА Новости, 18.07.2025
Глава МИД Уругвая ответил на вопрос о вербовке граждан страны в ряды ВСУ
Министр иностранных дел Уругвая Марио Лубеткин заявил РИА Новости, что не знает об участии уругвайцев в конфликте на Украине в качестве наемников. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T17:22:00+03:00
2025-07-18T17:22:00+03:00
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МОНТЕВИДЕО, 18 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Уругвая Марио Лубеткин заявил РИА Новости, что не знает об участии уругвайцев в конфликте на Украине в качестве наемников. "Я не знал, что уругвайцы воюют на Украине. Первый раз слышу", - сказал глава МИД в ответ на вопрос агентства о том, занимается ли его ведомство проблемой вербовки граждан страны в ряды ВСУ. Ранее генпрокуратура РФ сообщила, что верховный суд ДНР заочно приговорил к 14 годам колонии строгого режима наемника из Уругвая Валентина Алехандро Переса Гонсалеса, воевавшего на стороне ВСУ. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
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в мире, украина, уругвай, россия, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Уругвай, Россия, Вооруженные силы Украины
Глава МИД Уругвая ответил на вопрос о вербовке граждан страны в ряды ВСУ
Лубеткин заявил, что не знает об участии уругвайцев в конфликте на Украине