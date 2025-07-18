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Глава МИД Уругвая ответил на вопрос о вербовке граждан страны в ряды ВСУ - РИА Новости, 18.07.2025
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17:22 18.07.2025 (обновлено: 17:29 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/ukraina-2030021039.html
Глава МИД Уругвая ответил на вопрос о вербовке граждан страны в ряды ВСУ
Глава МИД Уругвая ответил на вопрос о вербовке граждан страны в ряды ВСУ - РИА Новости, 18.07.2025
Глава МИД Уругвая ответил на вопрос о вербовке граждан страны в ряды ВСУ
Министр иностранных дел Уругвая Марио Лубеткин заявил РИА Новости, что не знает об участии уругвайцев в конфликте на Украине в качестве наемников. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T17:22:00+03:00
2025-07-18T17:29:00+03:00
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МОНТЕВИДЕО, 18 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Уругвая Марио Лубеткин заявил РИА Новости, что не знает об участии уругвайцев в конфликте на Украине в качестве наемников. "Я не знал, что уругвайцы воюют на Украине. Первый раз слышу", - сказал глава МИД в ответ на вопрос агентства о том, занимается ли его ведомство проблемой вербовки граждан страны в ряды ВСУ. Ранее генпрокуратура РФ сообщила, что верховный суд ДНР заочно приговорил к 14 годам колонии строгого режима наемника из Уругвая Валентина Алехандро Переса Гонсалеса, воевавшего на стороне ВСУ. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
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в мире, украина, уругвай, россия, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Уругвай, Россия, Вооруженные силы Украины
Глава МИД Уругвая ответил на вопрос о вербовке граждан страны в ряды ВСУ

Лубеткин заявил, что не знает об участии уругвайцев в конфликте на Украине

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОНТЕВИДЕО, 18 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Уругвая Марио Лубеткин заявил РИА Новости, что не знает об участии уругвайцев в конфликте на Украине в качестве наемников.
"Я не знал, что уругвайцы воюют на Украине. Первый раз слышу", - сказал глава МИД в ответ на вопрос агентства о том, занимается ли его ведомство проблемой вербовки граждан страны в ряды ВСУ.
Ранее генпрокуратура РФ сообщила, что верховный суд ДНР заочно приговорил к 14 годам колонии строгого режима наемника из Уругвая Валентина Алехандро Переса Гонсалеса, воевавшего на стороне ВСУ.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Фото колумбийских наемников, воевавших на стороне ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Президент Колумбии раскритиковал отправку наемников на Украину
Вчера, 04:48
 
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