https://ria.ru/20250718/ukraina-2029972996.html

Разгром киевского режима продолжится, заявил Медведев

Разгром киевского режима продолжится, заявил Медведев - РИА Новости, 18.07.2025

Разгром киевского режима продолжится, заявил Медведев

Разгром киевского режима продолжится, несмотря на согласование нового пакета антироссийских санкций в ЕС, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T15:02:00+03:00

2025-07-18T15:02:00+03:00

2025-07-18T15:10:00+03:00

евросоюз

специальная военная операция на украине

в мире

россия

дмитрий медведев

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Разгром киевского режима продолжится, несмотря на согласование нового пакета антироссийских санкций в ЕС, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Европейские недоумки согласовали 18-й пакет санкций против нашей страны. Нет смысла писать, что он способен изменить позицию России ровно настолько, насколько это удалось предыдущему, 17-му. Наша экономика, конечно, выстоит, а разгром бандеровского режима продолжится", - написал Медведев в своем телеграм-канале.Ранее Совет ЕС одобрил 18-й пакет санкций против России, он затрагивает 14 физических лиц и 41 юридическое лицо.

https://ria.ru/20250718/medvedev-2029974852.html

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евросоюз, в мире, россия, дмитрий медведев