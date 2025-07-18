https://ria.ru/20250718/ukraina-2029972996.html
Разгром киевского режима продолжится, заявил Медведев
Разгром киевского режима продолжится, заявил Медведев - РИА Новости, 18.07.2025
Разгром киевского режима продолжится, заявил Медведев
Разгром киевского режима продолжится, несмотря на согласование нового пакета антироссийских санкций в ЕС, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T15:02:00+03:00
2025-07-18T15:02:00+03:00
2025-07-18T15:10:00+03:00
евросоюз
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в мире
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Разгром киевского режима продолжится, несмотря на согласование нового пакета антироссийских санкций в ЕС, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Европейские недоумки согласовали 18-й пакет санкций против нашей страны. Нет смысла писать, что он способен изменить позицию России ровно настолько, насколько это удалось предыдущему, 17-му. Наша экономика, конечно, выстоит, а разгром бандеровского режима продолжится", - написал Медведев в своем телеграм-канале.Ранее Совет ЕС одобрил 18-й пакет санкций против России, он затрагивает 14 физических лиц и 41 юридическое лицо.
https://ria.ru/20250718/medvedev-2029974852.html
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евросоюз, в мире, россия, дмитрий медведев
Евросоюз, Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Дмитрий Медведев
Разгром киевского режима продолжится, заявил Медведев
Медведев: несмотря на санкции, разгром киевского режима продолжится