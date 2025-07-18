https://ria.ru/20250718/ukraina-2029874450.html
В Черниговской области прогремел взрыв
В Черниговской области прогремел взрыв - РИА Новости, 18.07.2025
В Черниговской области прогремел взрыв
Взрыв прогремел в пятницу в городе Нежин Черниговской области на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T10:54:00+03:00
2025-07-18T10:54:00+03:00
2025-07-18T10:54:00+03:00
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Взрыв прогремел в пятницу в городе Нежин Черниговской области на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Черниговской области звучит воздушная тревога. "В Нежине Черниговской области слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250629/ukraina-2026079819.html
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в мире, черниговская область, нежин, украина
В мире, Черниговская область, Нежин, Украина
В Черниговской области прогремел взрыв
В городе Нежин Черниговской области прогремел взрыв