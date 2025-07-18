https://ria.ru/20250718/ukraina-2029837892.html

"Приготовьтесь": в Киеве выступили с жутким предупреждением

"Приготовьтесь": в Киеве выступили с жутким предупреждением - РИА Новости, 18.07.2025

"Приготовьтесь": в Киеве выступили с жутким предупреждением

Помощь, которую президент США Дональд Трамп анонсировал для Украины, будет бесполезной и не окажет никакого влияния на плачевное положение Украины в... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T05:08:00+03:00

2025-07-18T05:08:00+03:00

2025-07-18T11:27:00+03:00

в мире

киев

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европа

дональд трамп

олег соскин

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Помощь, которую президент США Дональд Трамп анонсировал для Украины, будет бесполезной и не окажет никакого влияния на плачевное положение Украины в противостоянии с Россией, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала."Вообще никто не может понять, что ж такое дадут — Patriot, дадут ракет. Ну на сколько этого хватит? На сколько? Ну, Киев прикрыть. Все. Все остальное — только думайте, что вас ждет", — сказал он.По словам эксперта, Трамп успешно переложил ответственность за финансирование киевского режима на плечи партнеров по НАТО, которые в любом случае не смогут покрыть все нужды Украины."Никакой защиты не будет, никакого оружия не будет, никаких денег не будет. Приготовьтесь к этому. Вот приготовьтесь. Трамп четко ушел", — констатировал Соскин.В понедельник американский лидер поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести 100%-ные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.Одновременно с этим глава Белого дома заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Киеву, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, план Трампа — это бизнес. Европа же декларирует готовность тратить огромные средства на закупки оружия, чтобы провоцировать продолжение войны, но и там есть разногласия по поводу того, кто будет платить. Франция, Чехия, Италия и Венгрия уже отказались участвовать в закупках.

https://ria.ru/20250717/rakety-2029628774.html

https://ria.ru/20250716/peregovory-2029510269.html

https://ria.ru/20250717/putin-2029738891.html

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в мире, киев, украина, европа, дональд трамп, олег соскин