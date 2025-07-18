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"Приготовьтесь": в Киеве выступили с жутким предупреждением - РИА Новости, 18.07.2025
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05:08 18.07.2025 (обновлено: 11:27 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/ukraina-2029837892.html
"Приготовьтесь": в Киеве выступили с жутким предупреждением
"Приготовьтесь": в Киеве выступили с жутким предупреждением - РИА Новости, 18.07.2025
"Приготовьтесь": в Киеве выступили с жутким предупреждением
Помощь, которую президент США Дональд Трамп анонсировал для Украины, будет бесполезной и не окажет никакого влияния на плачевное положение Украины в... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T05:08:00+03:00
2025-07-18T11:27:00+03:00
в мире
киев
украина
европа
дональд трамп
олег соскин
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Помощь, которую президент США Дональд Трамп анонсировал для Украины, будет бесполезной и не окажет никакого влияния на плачевное положение Украины в противостоянии с Россией, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.&quot;Вообще никто не может понять, что ж такое дадут — Patriot, дадут ракет. Ну на сколько этого хватит? На сколько? Ну, Киев прикрыть. Все. Все остальное — только думайте, что вас ждет&quot;, — сказал он.По словам эксперта, Трамп успешно переложил ответственность за финансирование киевского режима на плечи партнеров по НАТО, которые в любом случае не смогут покрыть все нужды Украины."Никакой защиты не будет, никакого оружия не будет, никаких денег не будет. Приготовьтесь к этому. Вот приготовьтесь. Трамп четко ушел", — констатировал Соскин.В понедельник американский лидер поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести 100%-ные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.Одновременно с этим глава Белого дома заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Киеву, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, план Трампа — это бизнес. Европа же декларирует готовность тратить огромные средства на закупки оружия, чтобы провоцировать продолжение войны, но и там есть разногласия по поводу того, кто будет платить. Франция, Чехия, Италия и Венгрия уже отказались участвовать в закупках.
https://ria.ru/20250717/rakety-2029628774.html
https://ria.ru/20250716/peregovory-2029510269.html
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в мире, киев, украина, европа, дональд трамп, олег соскин
В мире, Киев, Украина, Европа, Дональд Трамп, Олег Соскин
"Приготовьтесь": в Киеве выступили с жутким предупреждением

Соскин: обещанной Трампом Украине ПВО хватит только для прикрытия Киева

© Getty Images / Libkos/Kostiantyn LiberovУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© Getty Images / Libkos/Kostiantyn Liberov
Украинский военный. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Помощь, которую президент США Дональд Трамп анонсировал для Украины, будет бесполезной и не окажет никакого влияния на плачевное положение Украины в противостоянии с Россией, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
«

"Вообще никто не может понять, что ж такое дадут — Patriot, дадут ракет. Ну на сколько этого хватит? На сколько? Ну, Киев прикрыть. Все. Все остальное — только думайте, что вас ждет", — сказал он.

Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Российские ракеты усложняют работу ПВО Patriot на Украине, пишет WSJ
Вчера, 10:04
По словам эксперта, Трамп успешно переложил ответственность за финансирование киевского режима на плечи партнеров по НАТО, которые в любом случае не смогут покрыть все нужды Украины.
"Никакой защиты не будет, никакого оружия не будет, никаких денег не будет. Приготовьтесь к этому. Вот приготовьтесь. Трамп четко ушел", — констатировал Соскин.
В понедельник американский лидер поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести 100%-ные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.
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В США выступили с радикальным призывом по переговорам России и Украины
16 июля, 16:38
Одновременно с этим глава Белого дома заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Киеву, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, план Трампа — это бизнес. Европа же декларирует готовность тратить огромные средства на закупки оружия, чтобы провоцировать продолжение войны, но и там есть разногласия по поводу того, кто будет платить. Франция, Чехия, Италия и Венгрия уже отказались участвовать в закупках.
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В миреКиевУкраинаЕвропаДональд ТрампОлег Соскин
 
 
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