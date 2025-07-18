"Приготовьтесь": в Киеве выступили с жутким предупреждением
Соскин: обещанной Трампом Украине ПВО хватит только для прикрытия Киева
© Getty Images / Libkos/Kostiantyn LiberovУкраинский военный
© Getty Images / Libkos/Kostiantyn Liberov
Украинский военный. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Помощь, которую президент США Дональд Трамп анонсировал для Украины, будет бесполезной и не окажет никакого влияния на плачевное положение Украины в противостоянии с Россией, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
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"Вообще никто не может понять, что ж такое дадут — Patriot, дадут ракет. Ну на сколько этого хватит? На сколько? Ну, Киев прикрыть. Все. Все остальное — только думайте, что вас ждет", — сказал он.
"Никакой защиты не будет, никакого оружия не будет, никаких денег не будет. Приготовьтесь к этому. Вот приготовьтесь. Трамп четко ушел", — констатировал Соскин.
В понедельник американский лидер поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести 100%-ные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.
Одновременно с этим глава Белого дома заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Киеву, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, план Трампа — это бизнес. Европа же декларирует готовность тратить огромные средства на закупки оружия, чтобы провоцировать продолжение войны, но и там есть разногласия по поводу того, кто будет платить. Франция, Чехия, Италия и Венгрия уже отказались участвовать в закупках.