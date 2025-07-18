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Брат нового премьера Украины работает в Лондоне - РИА Новости, 18.07.2025
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04:38 18.07.2025 (обновлено: 08:42 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/ukraina-2029836023.html
Брат нового премьера Украины работает в Лондоне
Брат нового премьера Украины работает в Лондоне - РИА Новости, 18.07.2025
Брат нового премьера Украины работает в Лондоне
Родной брат Юлии Свириденко, которая в четверг возглавила украинское правительство, после начала СВО уехал в Лондон, где работает в британской юридической фирме РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T04:38:00+03:00
2025-07-18T08:42:00+03:00
лондон
украина
ямайка
илон маск
вооруженные силы украины
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ЛОНДОН, 18 июл – РИА Новости. Родной брат Юлии Свириденко, которая в четверг возглавила украинское правительство, после начала СВО уехал в Лондон, где работает в британской юридической фирме и получает более 2 миллионов гривен (свыше 50 тысяч долларов) в год, выяснило РИА Новости, изучив украинские и британские налоговые и регистрационные документы. В понедельник депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что Виталий, родной брат Юлии Свириденко, уехал на учебу в Лондон во время СВО и до сих пор не вернулся. При этом, по словам Безуглой, он остается главой Черниговской областной федерации стрельбы. Депутат также заявила, что эта ситуация говорит о ценностях Свириденко и о том, на что будет готова новый премьер в борьбе за государство, когда ей придется мобилизовать экономику, людей и предприятия. Согласно британским регистрационным документам, которые изучило РИА Новости, рекрутинговая компания SG Legal Search, в которой получает доход Виталий Свириденко, зарегистрирована в 2017 году, директором была назначена некая Оксана Соломоу. В числе тех, на кого она подписана в соцсетях, есть и Юлия Свириденко. Как выяснил корреспондент РИА Новости, компания расположена в частной квартире в одном из неблагополучных районов британской столицы - Хакни. Виталий Свириденко в марте 2024 года подал декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины за 2023 год. Согласно документу, с которым ознакомилось РИА Новости, он получил за этот период от SG Legal Search в размере 2 миллионов 149 тысяч 073 гривен (51,3 тысячи долларов). В январе 2024 года он подал декларацию за 2022 год, в которой указано, что он получил от вышеуказанной фирмы зарплату в размере 862 тысячи гривен (20,6 тысячи долларов). Сайта у компании SG Legal Search нет, а на странице в соцсетях она описана как "специализированная консалтинговая компания по подбору персонала, которая также предлагает аналитику рынка и консультации по стратегиям подбора персонала, бизнес-планированию и карьерному росту в юридическом секторе Украины, Центральной и Восточной Европы". Отмечается, что компания работает уже 25 лет. В качестве контактных данных указан адрес электронной почты Соломоу. На странице человека с тем же именем и местом работы сообщается, что она работает директором по подбору персонала в области права и комплаенса в SG Legal Search. В соцсети она активно комментирует карьерные успехи юристов. Год назад Соломоу, вероятно, приняла участие с сборе средств для ВСУ. В комментарии к посту о сборе средств на покупку микроавтобуса для нужд ВСУ Соломоу оставила "+". В другой соцсети страница Соломоу изобилует политическими и антироссийскими комментариями - начиная с 2022 года. Здесь она распространяет фейки о якобы российских ударах по гражданским объектам, а также ругает Илона Маска. "Украинский след" в виде флага наблюдается и по адресу, на который зарегистрирована SG Legal Search. Улица находится в лондонском районе Хакни, относительно неблагополучном и одном из наиболее опасных в британской столице. В прошлом году Хакни вошел в пятерку районов Лондона с наиболее высоким уровнем преступности. Метро в районе нет: чтобы добраться до адреса, необходимо пересесть на наземную электричку. Улица изобилует забитыми окнами и магазинами с надписями на арабском. Местный паб закрыт, на обочине выходец из Ямайки торгует утварью и старой одеждой. Вход в подъезд из двух квартир огорожен решеткой на замке, табличек с названием компании и именами жителей нет. Окна квартиры занавешены тюлем, на балконе над входом развеваются два флага: украинский и палестинский. На первом этаже два заведения: продуктовый магазин и ломбард. Неразговорчивый продавец в продуктовом магазине утверждает, что ничего не знает о флагах на балконе. Работник ломбарда в беседе с корреспондентом РИА Новости рассказал, что квартира принадлежит "русско-украинской" семье. При этом, по его утверждению, глава семейства живет на Кипре и редко здесь появляется. В Лондоне якобы живет сын семьи, фельдшер, который интересуется политикой и который поставил на балконе оба флага.
https://ria.ru/20250718/ukraina-2029825817.html
https://ria.ru/20250718/volyn-2029834729.html
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Брат нового премьера Украины Свириденко работает в Лондоне
Родной брат Юлии Свириденко, которая в четверг возглавила украинское правительство, после начала СВО уехал в Лондон, где работает в британской юридической фирме и получает более $50 тысяч в год, выяснило РИА Новости, изучив украинские и британские налоговые и регистрационные документы
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лондон, украина, ямайка, илон маск, вооруженные силы украины, верховная рада украины
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Брат нового премьера Украины работает в Лондоне

Брат нового премьера Украины Свириденко работает в Лондоне

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ЛОНДОН, 18 июл – РИА Новости. Родной брат Юлии Свириденко, которая в четверг возглавила украинское правительство, после начала СВО уехал в Лондон, где работает в британской юридической фирме и получает более 2 миллионов гривен (свыше 50 тысяч долларов) в год, выяснило РИА Новости, изучив украинские и британские налоговые и регистрационные документы.
В понедельник депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что Виталий, родной брат Юлии Свириденко, уехал на учебу в Лондон во время СВО и до сих пор не вернулся. При этом, по словам Безуглой, он остается главой Черниговской областной федерации стрельбы. Депутат также заявила, что эта ситуация говорит о ценностях Свириденко и о том, на что будет готова новый премьер в борьбе за государство, когда ей придется мобилизовать экономику, людей и предприятия.
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Согласно британским регистрационным документам, которые изучило РИА Новости, рекрутинговая компания SG Legal Search, в которой получает доход Виталий Свириденко, зарегистрирована в 2017 году, директором была назначена некая Оксана Соломоу. В числе тех, на кого она подписана в соцсетях, есть и Юлия Свириденко. Как выяснил корреспондент РИА Новости, компания расположена в частной квартире в одном из неблагополучных районов британской столицы - Хакни.
Виталий Свириденко в марте 2024 года подал декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины за 2023 год. Согласно документу, с которым ознакомилось РИА Новости, он получил за этот период от SG Legal Search в размере 2 миллионов 149 тысяч 073 гривен (51,3 тысячи долларов). В январе 2024 года он подал декларацию за 2022 год, в которой указано, что он получил от вышеуказанной фирмы зарплату в размере 862 тысячи гривен (20,6 тысячи долларов).
Сайта у компании SG Legal Search нет, а на странице в соцсетях она описана как "специализированная консалтинговая компания по подбору персонала, которая также предлагает аналитику рынка и консультации по стратегиям подбора персонала, бизнес-планированию и карьерному росту в юридическом секторе Украины, Центральной и Восточной Европы". Отмечается, что компания работает уже 25 лет.
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В качестве контактных данных указан адрес электронной почты Соломоу. На странице человека с тем же именем и местом работы сообщается, что она работает директором по подбору персонала в области права и комплаенса в SG Legal Search. В соцсети она активно комментирует карьерные успехи юристов. Год назад Соломоу, вероятно, приняла участие с сборе средств для ВСУ. В комментарии к посту о сборе средств на покупку микроавтобуса для нужд ВСУ Соломоу оставила "+".
В другой соцсети страница Соломоу изобилует политическими и антироссийскими комментариями - начиная с 2022 года. Здесь она распространяет фейки о якобы российских ударах по гражданским объектам, а также ругает Илона Маска.
"Украинский след" в виде флага наблюдается и по адресу, на который зарегистрирована SG Legal Search. Улица находится в лондонском районе Хакни, относительно неблагополучном и одном из наиболее опасных в британской столице. В прошлом году Хакни вошел в пятерку районов Лондона с наиболее высоким уровнем преступности. Метро в районе нет: чтобы добраться до адреса, необходимо пересесть на наземную электричку. Улица изобилует забитыми окнами и магазинами с надписями на арабском. Местный паб закрыт, на обочине выходец из Ямайки торгует утварью и старой одеждой.
Вход в подъезд из двух квартир огорожен решеткой на замке, табличек с названием компании и именами жителей нет. Окна квартиры занавешены тюлем, на балконе над входом развеваются два флага: украинский и палестинский.
На первом этаже два заведения: продуктовый магазин и ломбард. Неразговорчивый продавец в продуктовом магазине утверждает, что ничего не знает о флагах на балконе.
Работник ломбарда в беседе с корреспондентом РИА Новости рассказал, что квартира принадлежит "русско-украинской" семье. При этом, по его утверждению, глава семейства живет на Кипре и редко здесь появляется. В Лондоне якобы живет сын семьи, фельдшер, который интересуется политикой и который поставил на балконе оба флага.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
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