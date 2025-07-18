https://ria.ru/20250718/ukraina-2029833689.html

"К сожалению": СМИ сообщили мрачные новости о происходящем в зоне СВО

"К сожалению": СМИ сообщили мрачные новости о происходящем в зоне СВО - РИА Новости, 18.07.2025

"К сожалению": СМИ сообщили мрачные новости о происходящем в зоне СВО

Даже изменение политики президента США Дональда Трампа по отношению к Украине не изменит ситуацию на фронте, пишет французская газета Le Monde. РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T03:29:00+03:00

2025-07-18T03:29:00+03:00

2025-07-18T11:52:00+03:00

в мире

украина

москва

киев

дональд трамп

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/05/2027402058_0:0:3066:1724_1920x0_80_0_0_54d46b68f749e227611dc0fc141e2131.jpg

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Даже изменение политики президента США Дональда Трампа по отношению к Украине не изменит ситуацию на фронте, пишет французская газета Le Monde."Если в отношении Трампа к Украине действительно произошли изменения, <…> к сожалению, на данном этапе это вряд ли изменит ситуацию", — говорится в материале.В то же время издание отмечает, что нет никакой уверенности в том, что у Вашингтона вообще могут быть какие-либо рычаги воздействия на Москву. Даже угроза санкций "непонятного содержания" вряд ли повлияет на процесс принятия решений в России, признает автор статьи.В понедельник американский лидер поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести 100%-ные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.Одновременно с этим глава Белого дома заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Киеву, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, план Трампа — это бизнес. Европа же декларирует готовность тратить огромные средства на закупки оружия, чтобы провоцировать продолжение войны, но и там есть разногласия по поводу того, кто будет платить. Франция, Чехия, Италия и Венгрия уже отказались участвовать в закупках.

https://ria.ru/20250718/zelenskiy-2029829934.html

https://ria.ru/20250717/hill-2029623732.html

https://ria.ru/20250710/tramp-2028457075.html

украина

москва

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, москва, киев, дональд трамп