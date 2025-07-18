https://ria.ru/20250718/ukraina-2029829030.html

"Зеленский надеется": в Германии раскрыли, на какой подлый шаг решился Киев

"Зеленский надеется": в Германии раскрыли, на какой подлый шаг решился Киев - РИА Новости, 18.07.2025

"Зеленский надеется": в Германии раскрыли, на какой подлый шаг решился Киев

Владимир Зеленский назначил Юлию Свириденко новым премьер-министром Украины, чтобы продемонстрировать США лояльность украинской власти, пишет немецкий журнал... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T01:40:00+03:00

2025-07-18T01:40:00+03:00

2025-07-18T05:01:00+03:00

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский назначил Юлию Свириденко новым премьер-министром Украины, чтобы продемонстрировать США лояльность украинской власти, пишет немецкий журнал Focus."Зеленский надеется, что Свириденко укрепит партнерство с США. <…> Ее назначение призвано продемонстрировать США, что Украина по-прежнему считает сотрудничество приоритетным", — говорится в публикации.Как указывает издание, некоторые украинские политики выражают обеспокоенность тем, что глава киевского режима слишком сильно опирается на узкий круг своих сторонников. При этом Свириденко придется столкнуться с растущим дефицитом бюджета, что представляет реальную угрозу для Киева, говорится в материале.В четверг украинский парламент назначил новым премьер-министром страны Юлию Свириденко. Рада также проголосовала за отставку Дениса Шмыгаля с поста главы правительства и роспуск кабмина. Сам Шмыгаль станет министром обороны вместо Рустема Умерова.По данным издания "Страна.ua", эти изменения призваны усилить влияние руководителя офиса Зеленского Андрея Ермака, а также отвлечь внимание общественности от провалов ВСУ и размаха коррупции в стране.СМИ также отмечают, что нынешняя смена украинского правительства почти не имеет значения, поскольку курс госполитики никак не меняется. При этом она показывает происходящее на Украине в последние годы: Зеленский и Ермак установили полный контроль над вертикалью власти, практически лишив парламент и кабмин субъектности.

https://ria.ru/20250717/ukraina-2029811802.html

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в мире, украина, сша, киев, владимир зеленский, focus