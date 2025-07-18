Рейтинг@Mail.ru
"Зеленский надеется": в Германии раскрыли, на какой подлый шаг решился Киев - РИА Новости, 18.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:40 18.07.2025 (обновлено: 05:01 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/ukraina-2029829030.html
"Зеленский надеется": в Германии раскрыли, на какой подлый шаг решился Киев
"Зеленский надеется": в Германии раскрыли, на какой подлый шаг решился Киев - РИА Новости, 18.07.2025
"Зеленский надеется": в Германии раскрыли, на какой подлый шаг решился Киев
Владимир Зеленский назначил Юлию Свириденко новым премьер-министром Украины, чтобы продемонстрировать США лояльность украинской власти, пишет немецкий журнал... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T01:40:00+03:00
2025-07-18T05:01:00+03:00
в мире
украина
сша
киев
владимир зеленский
focus
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029710576_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_625c59523f2c5407093f323943fd6a77.jpg
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский назначил Юлию Свириденко новым премьер-министром Украины, чтобы продемонстрировать США лояльность украинской власти, пишет немецкий журнал Focus."Зеленский надеется, что Свириденко укрепит партнерство с США. &lt;…&gt; Ее назначение призвано продемонстрировать США, что Украина по-прежнему считает сотрудничество приоритетным", — говорится в публикации.Как указывает издание, некоторые украинские политики выражают обеспокоенность тем, что глава киевского режима слишком сильно опирается на узкий круг своих сторонников. При этом Свириденко придется столкнуться с растущим дефицитом бюджета, что представляет реальную угрозу для Киева, говорится в материале.В четверг украинский парламент назначил новым премьер-министром страны Юлию Свириденко. Рада также проголосовала за отставку Дениса Шмыгаля с поста главы правительства и роспуск кабмина. Сам Шмыгаль станет министром обороны вместо Рустема Умерова.По данным издания "Страна.ua", эти изменения призваны усилить влияние руководителя офиса Зеленского Андрея Ермака, а также отвлечь внимание общественности от провалов ВСУ и размаха коррупции в стране.СМИ также отмечают, что нынешняя смена украинского правительства почти не имеет значения, поскольку курс госполитики никак не меняется. При этом она показывает происходящее на Украине в последние годы: Зеленский и Ермак установили полный контроль над вертикалью власти, практически лишив парламент и кабмин субъектности.
https://ria.ru/20250717/ukraina-2029811802.html
https://ria.ru/20250716/peregovory-2029510269.html
https://ria.ru/20250716/grin-2029507628.html
украина
сша
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029710576_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9d83c6529105218d5fdab9f7b29d8814.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, киев, владимир зеленский, focus
В мире, Украина, США, Киев, Владимир Зеленский, Focus
"Зеленский надеется": в Германии раскрыли, на какой подлый шаг решился Киев

Focus: Зеленский назначил Свириденко премьером, чтобы показать США лояльность

© AP Photo / Vadym SarakhanВладимир Зеленский на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Владимир Зеленский на заседании Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© AP Photo / Vadym Sarakhan
Владимир Зеленский на заседании Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский назначил Юлию Свириденко новым премьер-министром Украины, чтобы продемонстрировать США лояльность украинской власти, пишет немецкий журнал Focus.
«
"Зеленский надеется, что Свириденко укрепит партнерство с США. <…> Ее назначение призвано продемонстрировать США, что Украина по-прежнему считает сотрудничество приоритетным", — говорится в публикации.
Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог на военной базе по производству беспилотников на Украине - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Депутат Рады выступил с шокирующим обвинением в адрес Зеленского
Вчера, 22:01
Как указывает издание, некоторые украинские политики выражают обеспокоенность тем, что глава киевского режима слишком сильно опирается на узкий круг своих сторонников. При этом Свириденко придется столкнуться с растущим дефицитом бюджета, что представляет реальную угрозу для Киева, говорится в материале.
В четверг украинский парламент назначил новым премьер-министром страны Юлию Свириденко. Рада также проголосовала за отставку Дениса Шмыгаля с поста главы правительства и роспуск кабмина. Сам Шмыгаль станет министром обороны вместо Рустема Умерова.
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
В США выступили с радикальным призывом по переговорам России и Украины
16 июля, 16:38
По данным издания "Страна.ua", эти изменения призваны усилить влияние руководителя офиса Зеленского Андрея Ермака, а также отвлечь внимание общественности от провалов ВСУ и размаха коррупции в стране.
СМИ также отмечают, что нынешняя смена украинского правительства почти не имеет значения, поскольку курс госполитики никак не меняется. При этом она показывает происходящее на Украине в последние годы: Зеленский и Ермак установили полный контроль над вертикалью власти, практически лишив парламент и кабмин субъектности.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
В Конгрессе поразились решению Трампа по Украине
16 июля, 16:29
 
В миреУкраинаСШАКиевВладимир ЗеленскийFocus
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала