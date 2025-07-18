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Нового первого вице-премьера Украины обвинили в интернет-мошенничестве - РИА Новости, 18.07.2025
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00:06 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/ukraina-2029825817.html
Нового первого вице-премьера Украины обвинили в интернет-мошенничестве
Нового первого вице-премьера Украины обвинили в интернет-мошенничестве - РИА Новости, 18.07.2025
Нового первого вице-премьера Украины обвинили в интернет-мошенничестве
Назначенный в четверг первый вице-премьер Украины Михаил Федоров, также занимающий пост министра цифровой информации, ранее занимался интернет-мошенничеством,... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T00:06:00+03:00
2025-07-18T00:06:00+03:00
украина
запорожье
анатолий шарий
владимир зеленский
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Назначенный в четверг первый вице-премьер Украины Михаил Федоров, также занимающий пост министра цифровой информации, ранее занимался интернет-мошенничеством, утверждает украинский блогер Анатолий Шарий, ссылаясь на документы следствия, имеющиеся в его распоряжении. "В 2016-2017 годах в Запорожье действовала группа мошенников, занимавшаяся интернет-мошенничеством... Фигурирующий в деле Михаил (Федоров - ред.) позже стал ключевой фигурой в сфере цифровизации Украины – создателем платформы "Дия" (украинское государственное приложение, аналог "Госуслуг" - ред.), получившей государственную поддержку и ставшей главным инструментом цифрового управления. Таким образом, человек, ранее обвинявшийся в интернет-мошенничестве, сегодня стал первым вице-премьером Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Шария. По данным блогера, Федоров состоял в мошеннической группировке, продававшей курсы по борьбе с лишним весом. Получив предоплату, злоумышленники обрывали все контакты с заказчиком и продолжали поиски новых жертв. Как указано в опубликованных Шарием документах, Федоров занимался администрированием сайта "компании", стоявшей за схемой. Блогер утверждает, что Федорову удалось избежать наказания благодаря связям с Владимиром Зеленским, в продвижении медиа-проектов которого он также участвовал. По данным Шария, после ухода Зеленского в политику дело, в котором фигурировал Федоров, фактически застопорилось.
https://ria.ru/20250717/ukraina-2029811802.html
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украина, запорожье, анатолий шарий, владимир зеленский
Украина, Запорожье, Анатолий Шарий, Владимир Зеленский
Нового первого вице-премьера Украины обвинили в интернет-мошенничестве

Шарий: первый вице-премьер Украины Федоров занимался интернет-мошенничеством

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Назначенный в четверг первый вице-премьер Украины Михаил Федоров, также занимающий пост министра цифровой информации, ранее занимался интернет-мошенничеством, утверждает украинский блогер Анатолий Шарий, ссылаясь на документы следствия, имеющиеся в его распоряжении.
"В 2016-2017 годах в Запорожье действовала группа мошенников, занимавшаяся интернет-мошенничеством... Фигурирующий в деле Михаил (Федоров - ред.) позже стал ключевой фигурой в сфере цифровизации Украины – создателем платформы "Дия" (украинское государственное приложение, аналог "Госуслуг" - ред.), получившей государственную поддержку и ставшей главным инструментом цифрового управления. Таким образом, человек, ранее обвинявшийся в интернет-мошенничестве, сегодня стал первым вице-премьером Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Шария.
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По данным блогера, Федоров состоял в мошеннической группировке, продававшей курсы по борьбе с лишним весом. Получив предоплату, злоумышленники обрывали все контакты с заказчиком и продолжали поиски новых жертв. Как указано в опубликованных Шарием документах, Федоров занимался администрированием сайта "компании", стоявшей за схемой.
Блогер утверждает, что Федорову удалось избежать наказания благодаря связям с Владимиром Зеленским, в продвижении медиа-проектов которого он также участвовал. По данным Шария, после ухода Зеленского в политику дело, в котором фигурировал Федоров, фактически застопорилось.
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