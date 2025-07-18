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ВС России за неделю нанесли пять групповых ударов по украинским объектам
ВС России за неделю нанесли пять групповых ударов по украинским объектам - РИА Новости, 18.07.2025
ВС России за неделю нанесли пять групповых ударов по украинским объектам
Российские военные за неделю нанесли пять групповых ударов по предприятиям ВПК Украины и объектам ВСУ, сообщило в пятницу министерство обороны РФ. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T12:07:00+03:00
2025-07-18T12:07:00+03:00
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли пять групповых ударов по предприятиям ВПК Украины и объектам ВСУ, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."С 12 по 18 июля т. г. Вооруженными силами Российской Федерации нанесено пять групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты инфраструктуры военных аэродромов, места сборки и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, арсеналы, склады горючего и военно-технического имущества, территориальные центры комплектования ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников", - говорится в сводке военного ведомства.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина
ВС России за неделю нанесли пять групповых ударов по украинским объектам
ВС России за неделю нанесли пять групповых ударов по украинским военным объектам