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ВС России за неделю нанесли пять групповых ударов по украинским объектам - РИА Новости, 18.07.2025
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12:07 18.07.2025 (обновлено: 12:11 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/udary-2029902278.html
ВС России за неделю нанесли пять групповых ударов по украинским объектам
ВС России за неделю нанесли пять групповых ударов по украинским объектам - РИА Новости, 18.07.2025
ВС России за неделю нанесли пять групповых ударов по украинским объектам
Российские военные за неделю нанесли пять групповых ударов по предприятиям ВПК Украины и объектам ВСУ, сообщило в пятницу министерство обороны РФ. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T12:07:00+03:00
2025-07-18T12:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли пять групповых ударов по предприятиям ВПК Украины и объектам ВСУ, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."С 12 по 18 июля т. г. Вооруженными силами Российской Федерации нанесено пять групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты инфраструктуры военных аэродромов, места сборки и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, арсеналы, склады горючего и военно-технического имущества, территориальные центры комплектования ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников", - говорится в сводке военного ведомства.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина
ВС России за неделю нанесли пять групповых ударов по украинским объектам

ВС России за неделю нанесли пять групповых ударов по украинским военным объектам

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкКомандный пункт
Командный пункт - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли пять групповых ударов по предприятиям ВПК Украины и объектам ВСУ, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"С 12 по 18 июля т. г. Вооруженными силами Российской Федерации нанесено пять групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты инфраструктуры военных аэродромов, места сборки и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, арсеналы, склады горючего и военно-технического имущества, территориальные центры комплектования ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников", - говорится в сводке военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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