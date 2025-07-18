https://ria.ru/20250718/udary-2029902278.html

ВС России за неделю нанесли пять групповых ударов по украинским объектам

ВС России за неделю нанесли пять групповых ударов по украинским объектам - РИА Новости, 18.07.2025

ВС России за неделю нанесли пять групповых ударов по украинским объектам

Российские военные за неделю нанесли пять групповых ударов по предприятиям ВПК Украины и объектам ВСУ, сообщило в пятницу министерство обороны РФ. РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T12:07:00+03:00

2025-07-18T12:07:00+03:00

2025-07-18T12:11:00+03:00

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли пять групповых ударов по предприятиям ВПК Украины и объектам ВСУ, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."С 12 по 18 июля т. г. Вооруженными силами Российской Федерации нанесено пять групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты инфраструктуры военных аэродромов, места сборки и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, арсеналы, склады горючего и военно-технического имущества, территориальные центры комплектования ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Варвара Скокшина

россия, украина