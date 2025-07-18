https://ria.ru/20250718/tsunami-2029749936.html

Цунами "Судного дня" : что известно о приближающейся глобальной катастрофе

Цунами "Судного дня" : что известно о приближающейся глобальной катастрофе - РИА Новости, 18.07.2025

Цунами "Судного дня" : что известно о приближающейся глобальной катастрофе

Дурные вести для жителей побережья США пришли недавно от научного сообщества. Новое исследование показало, что колоссальное землетрясение почти наверняка... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T19:30:00+03:00

2025-07-18T19:30:00+03:00

2025-07-18T19:30:00+03:00

сша

тихий океан

британская колумбия

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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости, Вадим Минеев. Дурные вести для жителей побережья США пришли недавно от научного сообщества. Новое исследование показало, что колоссальное землетрясение почти наверняка произойдет к 2100 году, вызвав огромной силы цунами "Судного дня". Причем есть определенная доля вероятности, что это может произойти в любой момент в течение следующих 50 лет.Последствия будут катастрофическимиСерьезное беспокойство у ученых вызывает зона субдукции Каскадия у западного побережья США, где тектоническая плита Хуан-де-Фука заходит под Северо-Американскую литосферную плиту. Но вместо того, чтобы двигаться постепенно и плавно, плиты застревают, и по мере их сцепления на протяжении столетий накапливается напряжение.Когда оно наконец высвобождается, происходит мощное землетрясение, но поскольку линия разлома проходит под водой, она также воздействует на Тихий океан, вызывая гигантские волны из эпицентра.И если сегодня там произойдет землетрясение магнитудой от 8,0 до 9,0, то 30-метровое мега-цунами уничтожит большую часть Западного побережья, поскольку береговая линия мгновенно опустится почти на два метра."Можете себе представить, что во время следующего землетрясения, когда земля уйдет под воду, вам за считанные минуты придется столкнуться с повышением уровня моря, эквивалентным нескольким столетиям", — рассказала профессор Тина Дурэ, ведущий автор исследования."Это, несомненно, станет катастрофой для США", — добавила она.Не в первый разСледует заметить, что крупные катаклизмы в этом месте уже приводили к катастрофическим последствиям. 26 января 1700 года тут случилось землетрясение магнитудой 9,0, вызвавшее мега-цунами, которое разрушило деревню Пачена-Бей в Британской Колумбии.Тогда инфраструктура была практически не развита и не могла пострадать. А вот сейчас в регионе сосредоточено множество критически важных систем, которые могут быть затоплены.К ним относятся: пять аэропортов, 18 объектов экстренных служб, школы, больницы, пожарные станции, очистные сооружения, электроподстанция и 57 потенциальных источников загрязнения, таких как заправочные станции и хранилища химических веществ.И хотя субдукция Каскадия остается спокойной уже 300 лет, в этом спокойствии есть нечто пугающее ученых. По оценкам ученых, раз в 400–600 лет в этой зоне происходит сильное землетрясение. С момента последнего прошло уже 325 лет, а значит, все ближе дата предполагаемой катастрофы.Пугающие прогнозыПо прогнозам, к 2100 году из-за изменения климата уровень моря поднимется на 60 сантиметров. И это станет еще одним фактором, который усугубит последствия цунами и землетрясения. Кроме того, чем дольше в Каскадии будет тихо, тем серьезнее и разрушительной будет быть катастрофа.Согласно Национальной модели сейсмической опасности США, в ближайшие 50 лет вероятность землетрясения магнитудой 8,0 или выше на границе зоны составляет 15%.Согласно плану, разработанному Федеральным агентством по управлению в чрезвычайных ситуациях в 2022 году, такое землетрясение может привести к тому, что более 100 тысяч человек получат ранения и более 618 тысяч зданий будут повреждены или разрушены. Ущерб затронет более ста критически важных объектов на Западном побережье и обойдется США более чем в 134 миллиарда долларов.Что делать?Складывается впечатление, что общество оказывается совершенно не защищенным перед природными катаклизмами.Но, по мнению профессора Дурэ, совсем отчаиваться не стоит."Определенно, есть люди, которые работают над этим, и я не хочу принижать заслуги этих специалистов, — сказала она. — Я думаю, нам просто нужно привлечь больше людей к решению этой проблемы. Возможно, не хватает ресурсов, финансирования или персонала… Но мы все стараемся работать сообща", — утверждает ученый.Ключевые действия подготовки к катастрофе включают в себя выявление критически важных объектов инфраструктуры в зонах будущих наводнений и планирование их переноса или адаптации к новым условиям.

сша

тихий океан

британская колумбия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, тихий океан, британская колумбия