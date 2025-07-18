Рейтинг@Mail.ru
ФАС взяла на контроль стоимость авиабилетов в Геленджик - РИА Новости, 18.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:23 18.07.2025 (обновлено: 15:38 18.07.2025)
https://ria.ru/20250718/tseny-2029982301.html
ФАС взяла на контроль стоимость авиабилетов в Геленджик
ФАС взяла на контроль стоимость авиабилетов в Геленджик - РИА Новости, 18.07.2025
ФАС взяла на контроль стоимость авиабилетов в Геленджик
ФАС РФ контролирует стоимость авиабилетов в Геленджик и включила маршрут в еженедельный мониторинг, сообщили в службе в ответ на запрос РИА Новости о росте... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T15:23:00+03:00
2025-07-18T15:38:00+03:00
россия
геленджик
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
москва
аэрофлот
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029946758_0:0:3042:1711_1920x0_80_0_0_d9487f9e4153e2a0880d3000dcf3da62.jpg
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. ФАС РФ контролирует стоимость авиабилетов в Геленджик и включила маршрут в еженедельный мониторинг, сообщили в службе в ответ на запрос РИА Новости о росте стоимости билетов из Москвы в Геленджик.Накануне РИА Новости подсчитали, что билеты авиакомпании "Аэрофлот" из Москвы в Геленджик подорожали почти в 3 раза - с 17,8 тысячи до 50 тысяч рублей - с момента открытия продаж. Первый рейс в аэропорт Геленджика из Москвы после трехлетнего перерыва вылетел сегодня."ФАС контролирует стоимость авиабилетов по маршрутам в Геленджик… В связи с публикуемой в СМИ информацией в целях недопущения необоснованного роста стоимости авиабилетов служба включила маршруты в Геленджик (и обратно) в еженедельный мониторинг по 150 туристическим маршрутам, который организован совместно с профильными ведомствами", - сообщили в ФАС в ответ на вопрос, планирует ли служба заняться мониторингом цен на авиабилеты по данному направлению в связи с ростом их стоимости у авиакомпании "Аэрофлот".Служба контролирует стоимость авиабилетов в эконом-классе на внутренних перевозках. При выявлении значительного роста их стоимости ФАС РФ проводит анализ расходов и доходов авиакомпаний отдельно по каждому направлению."В случае выявления признаков злоупотребления доминирующим положением авиакомпаниями, в том числе необоснованного роста цен, ФАС РФ оперативно примет меры реагирования", - заключили в ФАС.В России при формировании стоимости билетов на авиарейс в большинстве случаев работает динамическая система ценообразования. Таким образом, факторами, которые влияют на цены на авиабилеты, являются количество свободных мест на борту; сравнение текущих показателей заполняемости с показателями прошлых периодов; время года, день недели, время отправления или прибытия; количество дней до вылета; количество дней пребывания в пункте назначения.Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя. До мая 2024 года был закрыт и аэропорт Элисты, первый рейс совершила авиакомпания Red Wings 28 мая из аэропорта Жуковский.
https://ria.ru/20250717/bilety-2029819943.html
https://ria.ru/20250711/gelendzhik-2028441140.html
россия
геленджик
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029946758_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5bc4b10ad7e3464fa0351b6098dfa690.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, геленджик, федеральная антимонопольная служба (фас россии), москва, аэрофлот
Россия, Геленджик, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Москва, Аэрофлот
ФАС взяла на контроль стоимость авиабилетов в Геленджик

ФАС включила контроль цен на авиабилеты в Геленджик в еженедельный мониторинг

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВход в здание аэропорта Геленджика
Вход в здание аэропорта Геленджика - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Вход в здание аэропорта Геленджика. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. ФАС РФ контролирует стоимость авиабилетов в Геленджик и включила маршрут в еженедельный мониторинг, сообщили в службе в ответ на запрос РИА Новости о росте стоимости билетов из Москвы в Геленджик.
Накануне РИА Новости подсчитали, что билеты авиакомпании "Аэрофлот" из Москвы в Геленджик подорожали почти в 3 раза - с 17,8 тысячи до 50 тысяч рублей - с момента открытия продаж. Первый рейс в аэропорт Геленджика из Москвы после трехлетнего перерыва вылетел сегодня.
Работа группы Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Билеты "Аэрофлота" из Москвы в Геленджик подорожали втрое
17 июля, 23:20
«
"ФАС контролирует стоимость авиабилетов по маршрутам в Геленджик… В связи с публикуемой в СМИ информацией в целях недопущения необоснованного роста стоимости авиабилетов служба включила маршруты в Геленджик (и обратно) в еженедельный мониторинг по 150 туристическим маршрутам, который организован совместно с профильными ведомствами", - сообщили в ФАС в ответ на вопрос, планирует ли служба заняться мониторингом цен на авиабилеты по данному направлению в связи с ростом их стоимости у авиакомпании "Аэрофлот".
Служба контролирует стоимость авиабилетов в эконом-классе на внутренних перевозках. При выявлении значительного роста их стоимости ФАС РФ проводит анализ расходов и доходов авиакомпаний отдельно по каждому направлению.
"В случае выявления признаков злоупотребления доминирующим положением авиакомпаниями, в том числе необоснованного роста цен, ФАС РФ оперативно примет меры реагирования", - заключили в ФАС.
В России при формировании стоимости билетов на авиарейс в большинстве случаев работает динамическая система ценообразования. Таким образом, факторами, которые влияют на цены на авиабилеты, являются количество свободных мест на борту; сравнение текущих показателей заполняемости с показателями прошлых периодов; время года, день недели, время отправления или прибытия; количество дней до вылета; количество дней пребывания в пункте назначения.
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя. До мая 2024 года был закрыт и аэропорт Элисты, первый рейс совершила авиакомпания Red Wings 28 мая из аэропорта Жуковский.
Девушка в Геленджике - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
В Геленджик — теперь на самолете: рейсы, цены, отели
11 июля, 08:00
 
РоссияГеленджикФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)МоскваАэрофлот
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала