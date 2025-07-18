https://ria.ru/20250718/tseny-2029982301.html

ФАС взяла на контроль стоимость авиабилетов в Геленджик

ФАС взяла на контроль стоимость авиабилетов в Геленджик - РИА Новости, 18.07.2025

ФАС взяла на контроль стоимость авиабилетов в Геленджик

ФАС РФ контролирует стоимость авиабилетов в Геленджик и включила маршрут в еженедельный мониторинг, сообщили в службе в ответ на запрос РИА Новости о росте... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T15:23:00+03:00

2025-07-18T15:23:00+03:00

2025-07-18T15:38:00+03:00

россия

геленджик

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

москва

аэрофлот

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. ФАС РФ контролирует стоимость авиабилетов в Геленджик и включила маршрут в еженедельный мониторинг, сообщили в службе в ответ на запрос РИА Новости о росте стоимости билетов из Москвы в Геленджик.Накануне РИА Новости подсчитали, что билеты авиакомпании "Аэрофлот" из Москвы в Геленджик подорожали почти в 3 раза - с 17,8 тысячи до 50 тысяч рублей - с момента открытия продаж. Первый рейс в аэропорт Геленджика из Москвы после трехлетнего перерыва вылетел сегодня."ФАС контролирует стоимость авиабилетов по маршрутам в Геленджик… В связи с публикуемой в СМИ информацией в целях недопущения необоснованного роста стоимости авиабилетов служба включила маршруты в Геленджик (и обратно) в еженедельный мониторинг по 150 туристическим маршрутам, который организован совместно с профильными ведомствами", - сообщили в ФАС в ответ на вопрос, планирует ли служба заняться мониторингом цен на авиабилеты по данному направлению в связи с ростом их стоимости у авиакомпании "Аэрофлот".Служба контролирует стоимость авиабилетов в эконом-классе на внутренних перевозках. При выявлении значительного роста их стоимости ФАС РФ проводит анализ расходов и доходов авиакомпаний отдельно по каждому направлению."В случае выявления признаков злоупотребления доминирующим положением авиакомпаниями, в том числе необоснованного роста цен, ФАС РФ оперативно примет меры реагирования", - заключили в ФАС.В России при формировании стоимости билетов на авиарейс в большинстве случаев работает динамическая система ценообразования. Таким образом, факторами, которые влияют на цены на авиабилеты, являются количество свободных мест на борту; сравнение текущих показателей заполняемости с показателями прошлых периодов; время года, день недели, время отправления или прибытия; количество дней до вылета; количество дней пребывания в пункте назначения.Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя. До мая 2024 года был закрыт и аэропорт Элисты, первый рейс совершила авиакомпания Red Wings 28 мая из аэропорта Жуковский.

https://ria.ru/20250717/bilety-2029819943.html

https://ria.ru/20250711/gelendzhik-2028441140.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, геленджик, федеральная антимонопольная служба (фас россии), москва, аэрофлот