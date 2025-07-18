https://ria.ru/20250718/trevoga-2029870702.html
В Киевской области объявили воздушную тревогу
В Киевской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 18.07.2025
В Киевской области объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киевской области на Украине, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T10:42:00+03:00
2025-07-18T10:42:00+03:00
2025-07-18T10:42:00+03:00
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской области на Украине, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным, воздушная тревога в регионе была объявлена в 10.30. Ранее тревога была объявлена в Харьковской, Сумской и Черниговской областях, там она продолжает действовать. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, киевская область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Киевская область, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Киевской области объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киевской области