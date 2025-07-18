https://ria.ru/20250718/trenazher-2029950796.html
Рособрнадзор создаст онлайн-тренажер для подготовки к ЕГЭ
Рособрнадзор создаст онлайн-тренажер для подготовки к ЕГЭ - РИА Новости, 18.07.2025
Рособрнадзор создаст онлайн-тренажер для подготовки к ЕГЭ
Рособрнадзор совместно с Минпросвещения РФ создадут онлайн-тренажер для подготовки к Единому государственному экзамену, сообщил замглавы ведомства Игорь... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T14:14:00+03:00
2025-07-18T14:14:00+03:00
2025-07-18T14:14:00+03:00
общество
россия
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
госдума рф
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Рособрнадзор совместно с Минпросвещения РФ создадут онлайн-тренажер для подготовки к Единому государственному экзамену, сообщил замглавы ведомства Игорь Круглинский. "С Минпросвещения совместно прорабатываем сервис, когда у нас будет размещен определенный тренажер, где будут задания Единого государственного экзамена, он будет позволять выявлять определенные дефициты", - сказал Круглинский в ходе заседания экспертного совета комитета Госдумы по молодежной политике на тему "Цифровой профиль молодого человека". Кроме того, выпускникам будут даваться определенные материалы в качестве работы над ошибками, чтобы не допустить их в момент написания ЕГЭ. Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что около 682 тысяч человек сдали ЕГЭ-2025 в основной период. Экзамен был проведен во всех субъектах Российской Федерации и в пунктах проведения экзаменов (ППЭ) в 55 зарубежных странах.
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общество, россия, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), госдума рф
Общество, Россия, Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Госдума РФ
Рособрнадзор создаст онлайн-тренажер для подготовки к ЕГЭ
Рособрнадзор и Минпросвещения создадут онлайн-тренажер для подготовки к ЕГЭ