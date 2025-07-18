https://ria.ru/20250718/trenazher-2029950796.html

Рособрнадзор создаст онлайн-тренажер для подготовки к ЕГЭ

Рособрнадзор создаст онлайн-тренажер для подготовки к ЕГЭ - РИА Новости, 18.07.2025

Рособрнадзор создаст онлайн-тренажер для подготовки к ЕГЭ

Рособрнадзор совместно с Минпросвещения РФ создадут онлайн-тренажер для подготовки к Единому государственному экзамену, сообщил замглавы ведомства Игорь... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T14:14:00+03:00

2025-07-18T14:14:00+03:00

2025-07-18T14:14:00+03:00

общество

россия

анзор музаев

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

госдума рф

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Рособрнадзор совместно с Минпросвещения РФ создадут онлайн-тренажер для подготовки к Единому государственному экзамену, сообщил замглавы ведомства Игорь Круглинский. "С Минпросвещения совместно прорабатываем сервис, когда у нас будет размещен определенный тренажер, где будут задания Единого государственного экзамена, он будет позволять выявлять определенные дефициты", - сказал Круглинский в ходе заседания экспертного совета комитета Госдумы по молодежной политике на тему "Цифровой профиль молодого человека". Кроме того, выпускникам будут даваться определенные материалы в качестве работы над ошибками, чтобы не допустить их в момент написания ЕГЭ. Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что около 682 тысяч человек сдали ЕГЭ-2025 в основной период. Экзамен был проведен во всех субъектах Российской Федерации и в пунктах проведения экзаменов (ППЭ) в 55 зарубежных странах.

https://ria.ru/20250702/vypusknitsa-2026698580.html

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общество, россия, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), госдума рф