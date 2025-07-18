https://ria.ru/20250718/tramp-2030081230.html

В Раде прокомментировали совет Трампа ВСУ перейти в наступление

В Раде прокомментировали совет Трампа ВСУ перейти в наступление - РИА Новости, 18.07.2025

В Раде прокомментировали совет Трампа ВСУ перейти в наступление

Выехавший из страны депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук назвал предложение совет США Дональда Трампа перейти ВСУ в наступление "взрывоопасной" идеей,... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T23:37:00+03:00

2025-07-18T23:37:00+03:00

2025-07-18T23:37:00+03:00

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Выехавший из страны депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук назвал предложение совет США Дональда Трампа перейти ВСУ в наступление "взрывоопасной" идеей, сравнив ее с предложением "прыгнуть вниз головой с девятого этажа". Газета Washington Post со ссылкой на источники среди украинских и европейских чиновников ранее в пятницу писала о том, что президент США Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому в начале июля, что Украине необходимо перейти в наступление, так как она не добьется изменения хода конфликта обороной. "Скорее всего, в ближайшее время мы услышим опровержение из Белого дома - слишком уж "взрывоопасная" версия.. Совет, конечно, "по-дружески мощный". Из разряда: "Брат, если хочешь победить - прыгни с 9-го этажа вниз головой. Авось повезет", - написал Дмитрук в своем Telegram-канале. По его словам, в статье также сообщалось, что на вопрос Трампа, способны ли ВСУ нанести удары по Москве или Санкт-Петербургу, Зеленский ответил: "Если у нас будет нужное оружие, мы сможем", Парламентарий подчеркнул, что Зеленский "готов играть любую роль, лишь бы не выключали свет на сцене". Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт ранее заявила, что Трамп в разговоре с Зеленским не призывал его к ударам по Москве и Петербургу вопреки утверждению газеты Financial Times и что президент США "неустанно работает" над тем, чтобы положить конец конфликту на Украине. В понедельник Трамп объявил о новой схеме поставок вооружений Украине через союзников по НАТО: США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов, включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы, после чего союзники передадут оружие Киеву и восполнят запасы за счет новых закупок у американских производителей. Он подчеркнул, что механизм уже согласован и будет реализован на средства стран НАТО. В тот же день Трамп также заявил, что США введут 100‑процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250718/ukraina-2030041559.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, артем дмитрук, нато, вооруженные силы украины, верховная рада украины