Рейтинг@Mail.ru
В Раде прокомментировали совет Трампа ВСУ перейти в наступление - РИА Новости, 18.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:37 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/tramp-2030081230.html
В Раде прокомментировали совет Трампа ВСУ перейти в наступление
В Раде прокомментировали совет Трампа ВСУ перейти в наступление - РИА Новости, 18.07.2025
В Раде прокомментировали совет Трампа ВСУ перейти в наступление
Выехавший из страны депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук назвал предложение совет США Дональда Трампа перейти ВСУ в наступление "взрывоопасной" идеей,... РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T23:37:00+03:00
2025-07-18T23:37:00+03:00
в мире
украина
сша
россия
дональд трамп
владимир зеленский
артем дмитрук
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002336898_0:278:3076:2009_1920x0_80_0_0_ee7c38d30fc7d9b9e75eb5a9db13475d.jpg
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Выехавший из страны депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук назвал предложение совет США Дональда Трампа перейти ВСУ в наступление "взрывоопасной" идеей, сравнив ее с предложением "прыгнуть вниз головой с девятого этажа". Газета Washington Post со ссылкой на источники среди украинских и европейских чиновников ранее в пятницу писала о том, что президент США Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому в начале июля, что Украине необходимо перейти в наступление, так как она не добьется изменения хода конфликта обороной. "Скорее всего, в ближайшее время мы услышим опровержение из Белого дома - слишком уж "взрывоопасная" версия.. Совет, конечно, "по-дружески мощный". Из разряда: "Брат, если хочешь победить - прыгни с 9-го этажа вниз головой. Авось повезет", - написал Дмитрук в своем Telegram-канале. По его словам, в статье также сообщалось, что на вопрос Трампа, способны ли ВСУ нанести удары по Москве или Санкт-Петербургу, Зеленский ответил: "Если у нас будет нужное оружие, мы сможем", Парламентарий подчеркнул, что Зеленский "готов играть любую роль, лишь бы не выключали свет на сцене". Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт ранее заявила, что Трамп в разговоре с Зеленским не призывал его к ударам по Москве и Петербургу вопреки утверждению газеты Financial Times и что президент США "неустанно работает" над тем, чтобы положить конец конфликту на Украине. В понедельник Трамп объявил о новой схеме поставок вооружений Украине через союзников по НАТО: США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов, включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы, после чего союзники передадут оружие Киеву и восполнят запасы за счет новых закупок у американских производителей. Он подчеркнул, что механизм уже согласован и будет реализован на средства стран НАТО. В тот же день Трамп также заявил, что США введут 100‑процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250718/ukraina-2030041559.html
https://ria.ru/20250718/tramp-2030019277.html
https://ria.ru/20250716/tramp-2029317780.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002336898_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_f1f1188e6df5bf2180fd83aba3514b6a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, артем дмитрук, нато, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Артем Дмитрук, НАТО, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
В Раде прокомментировали совет Трампа ВСУ перейти в наступление

Дмитрук: совет Трампа ВСУ перейти в наступление равносилен прыжку с 9-го этажа

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДональд Трамп и Владимир Зеленский
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Выехавший из страны депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук назвал предложение совет США Дональда Трампа перейти ВСУ в наступление "взрывоопасной" идеей, сравнив ее с предложением "прыгнуть вниз головой с девятого этажа".
Газета Washington Post со ссылкой на источники среди украинских и европейских чиновников ранее в пятницу писала о том, что президент США Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому в начале июля, что Украине необходимо перейти в наступление, так как она не добьется изменения хода конфликта обороной.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
На Украине объяснили, почему не смогут выполнить желание Трампа
Вчера, 18:29
"Скорее всего, в ближайшее время мы услышим опровержение из Белого дома - слишком уж "взрывоопасная" версия.. Совет, конечно, "по-дружески мощный". Из разряда: "Брат, если хочешь победить - прыгни с 9-го этажа вниз головой. Авось повезет", - написал Дмитрук в своем Telegram-канале.
По его словам, в статье также сообщалось, что на вопрос Трампа, способны ли ВСУ нанести удары по Москве или Санкт-Петербургу, Зеленский ответил: "Если у нас будет нужное оружие, мы сможем",
Парламентарий подчеркнул, что Зеленский "готов играть любую роль, лишь бы не выключали свет на сцене".
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт ранее заявила, что Трамп в разговоре с Зеленским не призывал его к ударам по Москве и Петербургу вопреки утверждению газеты Financial Times и что президент США "неустанно работает" над тем, чтобы положить конец конфликту на Украине.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
СМИ раскрыли, кто смягчил недовольство Трампа Зеленским
Вчера, 17:17
В понедельник Трамп объявил о новой схеме поставок вооружений Украине через союзников по НАТО: США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов, включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы, после чего союзники передадут оружие Киеву и восполнят запасы за счет новых закупок у американских производителей. Он подчеркнул, что механизм уже согласован и будет реализован на средства стран НАТО.
В тот же день Трамп также заявил, что США введут 100‑процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
А теперь — дискотека: Трамп признал победу России на Украине
16 июля, 08:00
 
В миреУкраинаСШАРоссияДональд ТрампВладимир ЗеленскийАртем ДмитрукНАТОВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала