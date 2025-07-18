https://ria.ru/20250718/tramp-2030076735.html

СМИ: Трамп обманул Германию по поставкам оружия Украине

СМИ: Трамп обманул Германию по поставкам оружия Украине - РИА Новости, 18.07.2025

СМИ: Трамп обманул Германию по поставкам оружия Украине

Президент США Дональд Трамп потребовал от Германии поставлять Украине вооружение из собственных арсеналов, сообщает Bild со ссылкой на источники в правительстве РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T22:59:00+03:00

2025-07-18T22:59:00+03:00

2025-07-18T23:00:00+03:00

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп потребовал от Германии поставлять Украине вооружение из собственных арсеналов, сообщает Bild со ссылкой на источники в правительстве ФРГ."Германия не только заплатит, но и, вероятно, будет вынуждена отправить собственную систему ПВО бундесвера, поскольку Трамп отказывается отдавать американское оружие", — сказано в публикации.По данным издания, этим решением Трамп дал понять, что простого финансирования Украины недостаточно и европейские союзники должны будут не только поставлять собственные вооружения, но и закупать новые у США. Однако, как отмечается, есть одна проблема — в Европе не хватает систем ПВО.Трамп 11 июля объявил, что НАТО, государством-членом которого являются Соединенные Штаты, будет платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине. При этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите альянса в июне, согласно которому Штаты поставляют оружие НАТО, и НАТО возместит США полную стоимость этого оружия. В понедельник он сообщил, что будущие поставки военной помощи киевскому режиму будут включать батареи Patriot, при этом некоторые страны передадут Киеву имеющиеся у них системы ПВО Patriot, а Америка восполнит их арсеналы новыми комплексами.Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250718/tramp-2030019277.html

https://ria.ru/20250718/ukraina-2030041559.html

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в мире, украина, сша, германия, сергей лавров, дональд трамп, нато, россия