https://ria.ru/20250718/tramp-2030058503.html

Трамп ужесточил требования в переговорах с ЕС, пишет FT

Трамп ужесточил требования в переговорах с ЕС, пишет FT - РИА Новости, 18.07.2025

Трамп ужесточил требования в переговорах с ЕС, пишет FT

Президент США Дональд Трамп в переговорах по торговой сделке с Евросоюзом теперь настаивает на включении в нее минимальных пошлин в размере от 15 до 20%,... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T19:35:00+03:00

2025-07-18T19:35:00+03:00

2025-07-18T20:15:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 18 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в переговорах по торговой сделке с Евросоюзом теперь настаивает на включении в нее минимальных пошлин в размере от 15 до 20%, сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом консультаций."Ужесточение позиции президента США направлено на проверку болевого порога ЕС", — говорится в материале. По информации издания, американская администрация до этого обсуждала с ЕС соглашение, предполагающее базовый тариф в размере десяти процентов на большинство товаров.Источники газеты утверждают, что Трампа не удовлетворило последнее предложение Европы снизить пошлины на автомобили. В администрации заявили, что Штаты готовы сохранить их на уровне 25%, даже если сделка с Европейским союзом состоится.Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович уже дал отрицательную оценку последнему раунду переговоров в Вашингтоне. Один из европейских дипломатов заявил FT, что Евросоюз может быть вынужден принять повышенные базовые тарифы, поскольку крайний срок соглашения истекает 1 августа.Европейский союз подготовил несколько пакетов ответных мер на случай провала переговоров. Например, планируется ввести пошлины на товары из США на сумму до 72 миллиардов евро, включая продукцию Boeing, американский бурбон и цифровые услуги. Первая волна может вступить в силу уже 6 августа и затронуть товары на 21 миллиард евро, в том числе джинсы и куриное мясо."Мы не хотим торговой войны, но не уверены, оставят ли нам США выбор", — приводит издание слова высокопоставленного европейского дипломата.Торговые пошлины ТрампаПосле возвращения в Белый дом Трамп начал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало 2 апреля: Вашингтон установил взаимные пошлины на импорт. Базовая ставка составила десять процентов, но для 57 стран заработали повышенные тарифы. Через неделю весь этот процесс поставили на паузу, а США начали переговоры со многими государствами.По данным американского Института управления поставками, такая торговая политика способствует снижению промышленной активности в США и вызывает серьезные сбои в цепочках поставок. Бизнес оказался в режиме выживания, поскольку компании вынуждены компенсировать рост издержек за свой счет. При этом рынки все чаще игнорируют жесткие заявления главы Белого дома, поскольку ранее он не раз смягчал введенные меры из-за резкой реакции инвесторов.Как передавал телеканал NBC со ссылкой на неназванный высокопоставленный источник, американские министры финансов и торговли убеждали Трампа приостановить действие пошлин, паникуя из-за ситуации на рынке облигаций. Местные чиновники продолжают высказывать опасения, что решение президента спровоцирует новый мировой кризис.

https://ria.ru/20250718/politika-2030001629.html

https://ria.ru/20250717/ekspert-2029608474.html

https://ria.ru/20250715/lavrov-2029248420.html

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в мире, сша, евросоюз, дональд трамп, марош шефчович, европа