https://ria.ru/20250718/tramp-2030015274.html

Трамп пригрозил Киммелу закрытием его телепередачи

Трамп пригрозил Киммелу закрытием его телепередачи - РИА Новости, 18.07.2025

Трамп пригрозил Киммелу закрытием его телепередачи

Президент США Дональд Трамп заявил, что телеведущий и критик его администрации Джимми Киммел может лишиться своей телепередачи вслед за закрытием программы... РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T17:09:00+03:00

2025-07-18T17:09:00+03:00

2025-07-18T17:09:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

камала харрис

дэвид леттерман

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ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что телеведущий и критик его администрации Джимми Киммел может лишиться своей телепередачи вслед за закрытием программы "Позднее шоу" (The Late Show), которую ранее вёл ещё один известный оппонент президента — Стивен Кольбер. Ранее телеканал CBS сообщил о закрытии "Позднего шоу", выходившего в эфир более 30 лет. "Очень рад, что Кольбер был уволен. Его талант был даже меньше, чем его рейтинги. Слышал, следующим будет Джимми Киммел — у него таланта еще меньше, чем у Кольбера!" — написал Трамп в соцсети Truth Social. Кольбер ранее открыто критиковал Трампа, а также выступал против решения медиакомпании Paramount выплатить президенту США 16 миллионов долларов в рамках урегулирования иска, связанного с интервью бывшего вице-президента Камалы Харрис. В CBS подчеркнули, что закрытие программы не связано с ее "эффективностью, содержанием или другими вопросами, касающимися Paramount". Первый выпуск The Late Show вышел в эфир в 1993 году, ведущим был Дэвид Леттерман. С 2015 года программу вёл Стивен Кольбер. В ноябре прошлого года Трамп, будучи кандидатом в президенты от Республиканской партии, подал иск к CBS News на 10 миллиардов долларов, обвинив телеканал во вмешательстве в выборы из-за отказа опубликовать неотредактированную версию интервью с Камалой Харрис. Позднее он увеличил сумму иска до 20 миллиардов долларов. В июне газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что медиатор предложил сторонам урегулировать спор, согласовав сумму в 20 миллионов долларов.

https://ria.ru/20250125/tramp-1995446634.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, дэвид леттерман