https://ria.ru/20250718/tramp-2029955157.html

СМИ рассказали о зловещей просьбе Трампа к Зеленскому

СМИ рассказали о зловещей просьбе Трампа к Зеленскому - РИА Новости, 18.07.2025

СМИ рассказали о зловещей просьбе Трампа к Зеленскому

Президент США Дональд Трамп попросил Владимира Зеленского начать военное наступление против России, пишет Washington Post. РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-18T14:28:00+03:00

2025-07-18T14:28:00+03:00

2025-07-18T14:28:00+03:00

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп попросил Владимира Зеленского начать военное наступление против России, пишет Washington Post."По словам украинского чиновника, в разговоре с Зеленским 4 июля Трамп заявил, что Украина не изменит ход войны, играя в обороне, и ей необходимо перейти в наступление", — говорится в публикации.В понедельник Трамп поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести стопроцентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.Одновременно с этим глава Белого дома заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Украине, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, план американского президента — это бизнес. Европа же декларирует готовность тратить огромные средства на закупки оружия, чтобы провоцировать продолжение войны, но и там есть разногласия по поводу того, кто будет платить. Франция, Чехия, Италия и Венгрия уже отказались участвовать в закупках.

https://ria.ru/20250718/rossiya-2029941374.html

https://ria.ru/20250718/ssha-2029857230.html

украина

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в мире, украина, европа, сша, владимир зеленский, дональд трамп, евросоюз, дмитрий песков