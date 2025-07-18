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СМИ рассказали о зловещей просьбе Трампа к Зеленскому - РИА Новости, 18.07.2025
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14:28 18.07.2025
https://ria.ru/20250718/tramp-2029955157.html
СМИ рассказали о зловещей просьбе Трампа к Зеленскому
СМИ рассказали о зловещей просьбе Трампа к Зеленскому - РИА Новости, 18.07.2025
СМИ рассказали о зловещей просьбе Трампа к Зеленскому
Президент США Дональд Трамп попросил Владимира Зеленского начать военное наступление против России, пишет Washington Post. РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-18T14:28:00+03:00
2025-07-18T14:28:00+03:00
в мире
украина
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сша
владимир зеленский
дональд трамп
евросоюз
дмитрий песков
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп попросил Владимира Зеленского начать военное наступление против России, пишет Washington Post."По словам украинского чиновника, в разговоре с Зеленским 4 июля Трамп заявил, что Украина не изменит ход войны, играя в обороне, и ей необходимо перейти в наступление", — говорится в публикации.В понедельник Трамп поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести стопроцентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.Одновременно с этим глава Белого дома заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Украине, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, план американского президента — это бизнес. Европа же декларирует готовность тратить огромные средства на закупки оружия, чтобы провоцировать продолжение войны, но и там есть разногласия по поводу того, кто будет платить. Франция, Чехия, Италия и Венгрия уже отказались участвовать в закупках.
https://ria.ru/20250718/rossiya-2029941374.html
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в мире, украина, европа, сша, владимир зеленский, дональд трамп, евросоюз, дмитрий песков
В мире, Украина, Европа, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Евросоюз, Дмитрий Песков
СМИ рассказали о зловещей просьбе Трампа к Зеленскому

WP: Трамп попросил Зеленского начать наступление против России

© AP Photo / Ben CurtisДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© AP Photo / Ben Curtis
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп попросил Владимира Зеленского начать военное наступление против России, пишет Washington Post.
«
"По словам украинского чиновника, в разговоре с Зеленским 4 июля Трамп заявил, что Украина не изменит ход войны, играя в обороне, и ей необходимо перейти в наступление", — говорится в публикации.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
На Западе сделали мрачное заявление о России из-за плана Трампа
Вчера, 13:43
В понедельник Трамп поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести стопроцентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.
Одновременно с этим глава Белого дома заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Украине, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, план американского президента — это бизнес. Европа же декларирует готовность тратить огромные средства на закупки оружия, чтобы провоцировать продолжение войны, но и там есть разногласия по поводу того, кто будет платить. Франция, Чехия, Италия и Венгрия уже отказались участвовать в закупках.
Самолет B-1B Lancer ВВС США - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
СМИ раскрыли, от чего откажутся США из-за России
Вчера, 09:45
 
В миреУкраинаЕвропаСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампЕвросоюзДмитрий Песков
 
 
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